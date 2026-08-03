Ποιος Νόλαν και ποια Λουπίτα: Σαν και αυτή την Οδύσσεια δεν έχεις ξαναδεί

Αναμφισβήτητα, η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, η οποία προβάλλεται στους κινηματογράφους από τα μέσα Ιουλίου, είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες της χρονιάς, πολλές φορές δε για τους «λάθος» λόγους.

Ήδη από την περίοδο των γυρισμάτων το θέμα που είχε μονοπωλήσει τη συζήτηση ήταν η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης, ενώ από τότε που ξεκίνησε να παίζεται η ταινία, οι απόψεις μάλλον ποικίλουν, με πολλούς να λένε ότι τους άρεσε, άλλους να τη «θάβουν» και μια τρίτη κατηγορία να προσπαθεί να βρει πόσο πιστή ή όχι έμεινε η ταινία στο έπος του Ομήρου.

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Εμείς πάλι όσο κρατάει αυτή η ανάλυση, η οποία έχει ανεβάσει αρκετά το θερμόμετρο σε πολλά posts στα social media που αφορούν την Οδύσσεια, γυρνάμε τον χρόνο πίσω 29 χρόνια πριν όταν είδαμε στη μικρή τότε οθόνη στο Star μέσα από τη θρυλική σειρά «Ζήνα» με τη Λούσι Λόουλες μια «πιο πειραγμένη πεθαίνεις» εκδοχή της Οδύσσειας, εξίσου αξέχαστη.

Σε αυτό, βέβαια, βοήθησαν και οι αμέτρητες επαναλήψεις τα επόμενα χρόνια, αλλά και τα σχετικά αποσπάσματα σε YouTube και social media που έχουν έρθει στην επιφάνεια και πάλι το τελευταίο διάστημα λόγω της Οδύσσειας του Νόλαν.

Στο 19ο επεισόδιο, λοιπόν, της δεύτερης σεζόν της σειράς «Ζήνα», η θρυλική αμαζόνα και η Γαβριέλλα πέφτουν πάνω στον Οδυσσέα, ο οποίος έχει μείνει μόνος του πια χωρίς συντρόφους, παλεύοντας να επιστρέψει στην Ιθάκη παρά τα εμπόδια που του βάζει ο Ποσειδώνας επειδή του τύφλωσε τον γιο, Πολύφημο.

Γνώριμο το σενάριο, ακολουθούσε πιστά και την Οδύσσεια, θα πει κανείς. Πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να δείξουν τα γεγονότα οι σεναριογράφοι; Πολύ, είναι η απάντηση, αλλά δεν μας έπιασαν και απροετοίμαστους μετά από 42 επεισόδια Ζήνας και ακόμα περισσότερα Ηρακλή, συν τις 5 τηλεταινίες που είχαν προηγηθεί.

Έτσι, μεταξύ άλλων, στη συνέχεια του επεισοδίου με τίτλο «Ulysses» βλέπουμε:

τη Ζήνα να αψηφά τον Ποσειδώνα και να του δηλώνει πως θα βοηθήσει τον Οδυσσέα να γυρίσει στην πατρίδα του και εκείνος να τους τρολάρει κατάμουτρα λέγοντάς τους πως «για να φτάσετε στην Ιθάκη θα περάσετε από το βασίλειό μου, τη θάλασσα... καλό σας ταξίδι». Βέβαια, μια τρικυμία όλη και όλη τους έστειλε εδώ που τα λέμε. Μάλλον τελικά το budget κατατρόπωσε ακόμα και τον Θεό της θάλασσας.

τον εξωτικό χορό της Γαβριέλλας στους πειρατές που είχαν κλέψει το πλοίο του Οδυσσέα προκειμένου να κερδίσουν χρόνο η Ζήνα και ο Οδυσσέας να ανεβούν απερίσπαστοι στο πλοίο και μετά από μάχη να τους πετάξουν όλους στη θάλασσα.

τις Σειρήνες να σαγηνεύουν τον Οδυσσέα με το τραγούδι τους και να οδηγεί το πλοίο προς τα βράχια, ώσπου η Ζήνα αναλαμβάνει δράση και αρχίζει να τραγουδάει και εκείνη με τη φωνή της να αποδεικνύεται πιο σαγηνευτική και να γλυτώνουν όλοι μαζί.

τη Γαβριέλλα να ζαλίζεται από τη θάλασσα και να παθαίνει... Τζόξερ για το μισό επεισόδιο, σκορπώντας γέλιο.

Όταν ο Οδυσσέας ερωτεύτηκε την πριγκίπισσα του πολέμου, Ζήνα

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Αυτό που δεν περιμέναμε να δούμε ήταν τη Ζήνα να «τσιμπάει» με τον Οδυσσέα. Η σχέση της με τη Γαβριέλλα ήταν ήδη διφορούμενη εδώ και πολλά επεισόδια με το σενάριο να κλείνει το μάτι στους τηλεθεατές και να τους δείχνει πως οι δυο τους δεν είναι μόνο φίλες, οπότε όταν την είδαμε να δηλώνει επίσης τσιμπημένη, εκεί λίγο μας έστειλαν οι σεναριογράφοι.

Το να την ερωτευτεί ο Οδυσσέας αναμενόμενο ήταν αν και πάλι όχι στον βαθμό που μας το έδειξαν. Βέβαια, όταν τη γνώρισε, θεωρούσε την Πηνελόπη νεκρή αφού κάτι τέτοιο του είχε πει ο Ποσειδώνας.

Αλλά και μετά που έφτασε στην Ιθάκη και ανακάλυψε ότι εκείνη ζούσε, ο Οδυσσέας ήταν έτοιμος να παρατήσει και Πηνελόπη και Ιθάκη και τα πάντα αφού θα «καθάριζε» το παλάτι από τους μνηστήρες για να είναι μαζί με τη Ζήνα.

Η πριγκίπισσα του πολέμου, όμως, φρόντισε να τον γειώσει λίγο πριν τη μεγάλη μάχη, λέγοντάς του πως δεν είναι ο τύπος της και να την ξεχάσει.

Βλέπεις, η άφιξη των Οδυσσέα, Ζήνας, Γαβριέλλας στην Ιθάκη συμπίπτει με τον αγώνα τοξοβολίας που έχει κηρύξει η Πηνελόπη, υποσχόμενη πως θα παντρευτεί τον νικητή. Κανείς δεν μπορεί να λυγίσει το τόξο, ακόμα και ο Οδυσσέας ζορίζεται, ώσπου η Ζήνα μπαίνει κάτω από το τραπέζι και τον βοήθησε... Αυτά δεν μας τα είχε πει ο Όμηρος.

Ο Οδυσσέας αποκαλύπτεται μπροστά σε όλους, όλοι μένουν κάγκελο, ακολουθεί μάχη, οι τρεις τους νικάνε όλους τους μνηστήρες που μάλλον τους πέτυχαν σε κακή μέρα και αμέσως μετά χωρίς ούτε ένα αντίο, Ζήνα και Γαβριέλλα φεύγουν από το παλάτι.

Ακόμα και όταν πάει στο λιμάνι ο Οδυσσέας να της πει πως αποφάσισε να αφήσει την Πηνελόπη για χάρη της, εκείνη τον στέλνει πίσω στη γυναίκα του και κάπου εκεί ένας μεγάλος (not) έρωτας λήγει άδοξα.Σόρυ, Οδυσσέα, μην το πάρεις προσωπικά, αλλά μπροστά στη Γαβριέλλα δεν είχες ελπίδες.

Άλλη μια αλησμόνητη στιγμή είναι στο τέλος του επεισοδίου όταν η large Ζήνα λέει στη Γαβριέλλα πως δεν θέλει να μάθει κανείς ότι εκείνη τον βοήθησε με το τόξο αφού αυτή είναι η ιστορία του Οδυσσέα και όλα αυτά ενώ το πλοίο φεύγει από την Ιθάκη.

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Ναι, δεν είδαμε πουθενά Φαίακες, ούτε Κίρκη είδαμε, το κυριότερο δεν είδαμε καν Τηλέμαχο, αλλά πού να χωρέσουν και όλα σε 40 λεπτά επεισόδιο συν το budget ήταν και περιορισμένο, όπως είπαμε παραπάνω.

Αυτό που όντως θα θέλαμε να είχαμε δει λίγο παραπάνω ήταν τη στιγμή που ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα, ο Άργος, τον αναγνώρισε στο παλάτι και το ξεπέταξαν σε ένα δευτερόλεπτο.

Όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι αφού όποια «made in Hollywood» ταινία ή σειρά και αν δούμε με θέμα την ελληνική μυθολογία, όλες είναι πειραγμένες, εμείς ψηφίζουμε την απενοχοποιημένη βερσιόν.

Άλλωστε, οι δημιουργοί της «Ζήνας» ποτέ δεν υποστήριξαν πως γύριζαν «ιστορική» σειρά, ίσα ίσα ήταν εκείνοι που με την πρώτη ευκαιρία γελούσαν με τον εαυτό τους και τα ... κατορθώματά τους.