Η νέα δραματική σειρά του ΑLPHA Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια έκανε πρεμιέρα την προηγούμενη εβδομάδα, κερδίζοντας τεράστια ανταπόκριση από το τηλεοπτικό κοινό.

Η ιστορία του σκανδάλου που οδηγεί σε δολοφονία και μετατρέπει δύο πανίσχυρες οικογένειες σε εχθρούς καθώς και ο τόπος που λαμβάνει χώρα η σειρά σε μια από τις κακόφημες γειτονιές του Πειραιά στα '60s, την Τρούμπα, συνθέτουν τα στοιχεία που κάνουν αυτή την σειρά τόσο ιδιαίτερη.

To Porto Leone σμίγοι δύο κόσμους διαμετρικά αντίθετους: τον σκοτεινό κόσμο της Τρούμπας, όπου κυριαχεί η έλλειψη ηθικών φραγμών, η λαγνεία, η πορνεία και η φτώχεια και τον κόσμο της αστικής τάξης της εποχής, όπου κυριαρχεί ο συντηρητισμός, η καταπίεση και η συμμόρφωση με τα κοινωνικά «πρέπει»

Τα δύο πρώτα επεισόδια ήταν αρκετά ώστε να μπορούμε να πούμε πως αυτή είναι θα είναι η σειρά που θα μας κρατάει παρεά κάθε Δευτέρα και Τρίτη βράδυ.

Η υπόθεση της σειράς Porto Leone και οι χαρακτήρες

Στο κέντρο της αφήγησης βρίσκεται το Porto Leone, το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που ανήκει στην οικογένεια Καπετανάκου, μια επιχείρηση που ακροβατεί ανάμεσα στη νομιμότητα και την παρανομία. Απέναντί τους βρίσκεται η οικογένεια Βούλγαρη, ιδιοκτήτες μίας ναυτιλιακής εταιρείας που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά.

Αφορμή που «φούντωσε» την έχθρα των δύο οικογενειών ήταν η δολοφονία του Στράτου, γιου της οικογένειας του πιο διάσημου καμπαρέ στην Τρούμπα.

Διαβάστε ακόμα: Γιατί «Τα Φαντάσματα» είναι μια κωμωδία για την οποία θα μιλάμε για καιρό

Ανάμεσα τους,ο Σπύρος Γιάμαρης, ένας διαφθερμάνος αστυνομικός που προσπαθεί να εξιχνιάσει το έγκλημα και δουλεύει χρόνια για τους Καπετανάκους, τους οποίους όμως θα προδώσει απροσδόκητα.

Ένας υπόγειος πόλεμος ξεκινά ανάμεσα στις δύο οικογένειεςπου κινδυνεύει να διαλύσει τους πάντες γύρω τους.

Οι κύριοι χαρακτήρες του Porto Leone

Οικογένεια Βούλγαρη:

Ντίνος Βούλγαρης (Αντώνης Καρυστινός)

Ο πατέρας και αρχηγός της οικογένειας Βούλγαρη. Πρώην αστυνομικός και νυν πλοιοκτήτης πλοίων που κάνουν δρομολόγιο στα νησιά του Σαρωνικού. Ζει με την οικογένεια του, την γυναίκα του, την κόρη του και τους δύο γιους του. Απαιτεί το σεβασμό και θεωρεί το μεγαλύτερο εύσημό του το καλό όνομα στον Πειραιά. Μετά από ένα καθοριστικό γεγονός για την οικογένειά του, γίνεται καταπιεστικός και δυνάστης.

Γαλήνη Βούλγαρη (Κλέλια Ρένεση)

Σύζυγος του Ντίνου, μητέρα της κόρης και του μικρού γιου του. Μεγάλωσε σαν πραγματική μάνα και τον Ορέστη, το μεγάλο γιο, χωρίς να τον ξεχωρίσει ποτέ. Έξυπνη, με κρυμμένο δυναμισμό, ήπια στην συμπεριφορά της, καλή νοικοκυρά. Είναι ο παράγοντας σταθερότητας και ηρεμίας μέσα στην οικογένεια. Όταν ο κίνδυνος απειλήσει όμως κάποιο από τα παιδιά της, βγάζει στοιχεία του χαρακτήρα της που ούτε κι εκείνη ήξερε ότι υπάρχουν. Μεταμορφώνεται σε λέαινα προκειμένου να υπερασπιστεί αυτούς που αγαπά.

Ορέστης Βούλγαρης (Κυριάκος Σαλής)

Ο πρωτότοκος γιος του Ντίνου, από την πρώτη του γυναίκα που πέθανε στην γέννα. Είναι πιο κοντά με τη Γαλήνη, που τον μεγάλωσε σαν πραγματική μάνα και όχι με τον πατέρα του, με τον οποίο βρίσκεται σε συνεχή κόντρα. Εξαιτίας αυτής της έντονης σχέσης, έχει μπαρκάρει σε καράβι άλλου πλοιοκτήτη. Ανοιχτόκαρδος, γλεντζές, χιουμορίστας, με επιτυχία στις γυναίκες. Λατρεύει την θάλασσα και ζει ουσιαστικά μόνο όταν είναι πάνω στο πλοίο. Ο έρωτας θα του χτυπήσει την πόρτα και θα τον αναγκάσει να ωριμάσει απότομα και να αναθεωρήσει πολλά…

Γρηγόρης Βούλγαρης (Βασίλης Μηλιώνης)

Ο μικρός γιος της οικογένειας. Εσωστρεφής, ρομαντικός, με μεγάλη αδυναμία στην μικρή του αδελφή. Όταν ο Γρηγόρης γνωρίζει μια από τις γυναίκες του καμπαρέ, η διάθεσή του για ζωή ξαναζωντανεύει και οι ενοχές του μπαίνουν στο περιθώριο. Ο έρωτας τους αποκτά ζωτική σημασία για τον ίδιο. Με την αγάπη της, βρίσκει τη δύναμη να προχωρήσει αφήνοντας πίσω του το παρελθόν… Θα καταφέρει άραγε να βρει την ευτυχία;

Λένα Βούλγαρη (Χριστίνα Μαθιουλάκη)

Το στερνοπούλι της οικογένειας, 17 χρόνων. Οι πράξεις της γίνονται, χωρίς να το θέλει, η αφετηρία που θα δρομολογήσει ένα ντόμινο δραματικών εξελίξεων. Η δική της πορεία προς την ωριμότητα θα είναι επώδυνη και θα απαιτήσει δύναμη και αποφασιστικότητα.

Μανώλης Κρεολής – Καπετάν-Μανώλης (Μιχάλης Αεράκης)

Ο πατέρας της Γαλήνης και της Ξένης. Φτιάχνει παραγάδια και άλλα αλιευτικά εργαλεία για τους ψαράδες. Πράος, δίκαιος, σοφός. Απολαμβάνει του σεβασμού και της εκτίμησης όλου του νησιού. Θα βοηθήσει την εγγονή του, τη Λένα κρύβοντας το μυστικό της από όλους. Παράλληλα όμως θα έρθει αντιμέτωπος με τα λάθη και του δικού του παρελθόντος.

Ξένη Φραγκούλη (Μαρία Καβουκίδου)

Η άκληρη αδελφή της Γαλήνης. Παντρεμένη με τον Λάζαρο Φραγκούλη, ζει στη Σύρο με τον άντρα και τον πατέρα της. Το μεγάλο της μαράζι για την απόκτηση ενός παιδιού θα την κάνει σκληρή κι απότομη, έτοιμη να θυσιάσει πολλά στο βωμό του στόχου της μητρότητας.

Λάζαρος Φραγκούλης (Δημήτρης Παπανικολάου)

Ο σύζυγος της Ξένης. Έχει το πρακτορείο εισιτηρίων για τα καράβια της γραμμής στην Σύρο. Εσωστρεφής και καχύποπτος. Ακολουθεί την Ξένη, βοηθώντας την να πραγματοποιήσει το μεγάλο της όνειρο. Αλλά κάπου στην πορεία θα διαπιστώσει ότι οι απαιτήσεις είναι τεράστιες.

Χρόνης Θαλασσίτης (Σταύρος Σβήγκος)

Ο Χρόνης είναι ένας σεμνός, εργατικός και θρησκευόμενος άντρας, ξυλουργός στο επάγγελμα. Κρυφός θαυμαστής της Λένας, ντρέπεται ο ίδιος να της εκφράσει το ενδιαφέρον του. Γιατί φοβάται πως, η κόρη του Βούλγαρη, θα τον απορρίψει. Όταν το όνειρό του φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί η χαρά του είναι τεράστια. Θα βασίζεται όμως σε γερά θεμέλια…

Οικογένεια Καπετανάκου

Ηλίας Καπετανάκος (Αλέκος Συσσοβίτης)

Άνθρωπος της νύχτας, σκληρός κι αποφασιστικός. Όποιος δεν πάει με τα νερά του, πληρώνει ακριβό τίμημα. Διαφεντεύει τρία μπαρ κι ένα καμπαρέ στην περιοχή της Τρούμπας. Κι έχει υπό την «προστασία» του 15- 20 από τις ιερόδουλες της περιοχής. Είναι ο φόβος και ο τρόμος όλων, ο λόγος του είναι συμβόλαιο και έχει έναν δικό του αξιακό κώδικα αδιαπραγμάτευτο. Η οικογένεια του είναι πάνω από όλα και η αδυναμία που έχει στον πρωτότοκο γιο του Στράτο είναι αιτία προστριβών με την γυναίκα του Αλεξάνδρα. Αλλά και των αδελφών μεταξύ τους…

Αλεξάνδρα Καπετανάκου (Μαρίνα Ασλάνογλου)

Χαμηλών τόνων, ξύπνια και προκομένη, μικροπαντρεμένη κι ακόμα πολύ όμορφη. Αναλαμβάνει δράση στην Τρούμπα αποκαλύπτοντας «προσόντα» πολύ καλά κρυμμένα. Αποδεικνύεται σκληρή, οργανωτική, δυναμική. Γίνεται ο φόβος και ο τρόμος του κόσμου της νύχτας δρώντας με ταχύτητα κι αποτελεσματικότητα. Υποδαυλίζει κόντρες και καταφέρνει να εξολοθρεύει όποιον θεωρεί εμπόδιο χωρίς να «λερώνει» τα χέρια της. Στην πραγματικότητα, ένας βαθύς πόνος έχει σκίσει στα δυο την ψυχή της. Γι’ αυτό και θεωρεί ότι δεν έχει τίποτα να χάσει.

Στράτος Καπετανάκος (Άρης Αντωνόπουλος)

Ατίθασος, μπερμπάντης λαϊκός γόης. Ο πρωτότοκος της οικογένειας, έχει μάθει να κάνει ό,τι θέλει και να μη δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Σκοπεύει να το σκάσει στην Αμερική με το κρυφό του αίσθημα… Ο αγαπημένος των γυναικών και η αδυναμία της μάνας του.

Αντρέας Καπετανάκος (Δημήτρης Σέρφας)

Ο μικρότερος γιος, ένα αγόρι καλόψυχο, με μοναδικό όνειρο να γίνει ποδοσφαιριστής. Είναι μεγάλο ταλέντο στην μπάλα και σύντομα θα το αποδείξει. Δεν πίνει, δεν καπνίζει, αθλείται.

Μπλέκεται, άθελά του, στις δουλειές της νύχτας του πατέρα του. Αλλά δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του. Ο έρωτας τον βοηθάει να ωριμάσει και να διεκδικήσει το δικαίωμα σε μια ζωή όπως την ονειρεύτηκε αυτός και όχι όπως του την καθόρισαν οι άλλοι..

Σπύρος Γιάμαρης (Βασίλης Μπισμπίκης)

Σκληροτράχηλος αστυνομικός του Τμήματος Ηθών στον Πειραιά. Φίλος του Ντίνου Βούλγαρη από τα νεανικά τους χρόνια. Για τον Σπύρο, ο Ντίνος ήταν το πρότυπό του ως αστυνομικός και ήθελε να του μοιάσει. Όταν ο Ντίνος εγκατέλειψε το Σώμα, ο Σπύρος ένιωσε σαν να εγκατέλειψε και τον ίδιο.

Μοναχικός και κλειστός στον εαυτό του δεν παντρεύτηκε ποτέ, ούτε είχε ακουστεί με καμιά σοβαρή σχέση. Ξεκίνησε την καριέρα του ως αστυνομικός, ιδεαλιστικά – με στόχο να «καθαρίσει» όσο μπορούσε τον κόσμο από την «βρομιά». Κάποια στιγμή πήρε εντελώς λάθος δρόμο, πράγμα που κόντεψε να τον καταστρέψει.

Κόσμος Καμπαρέ

Άντζελα Δρόσου (Ιζαμπέλα Φούλοπ)

Το αστέρι του κυκλώματος Καπετανάκου. Κοκότα πολυτελείας πάει μόνο με λίγους και εκλεκτούς πελάτες. Που οι περισσότεροι την έχουν ερωτευτεί και θέλουν να την σπιτώσουν. Είναι πολύ όμορφη, έξυπνη αλλά ακαλλιέργητη και με τσαγανό.

Έχει έντονο σαρκαστικό χιούμορ. Ο Καπετανάκος την έχει στα ώπα-ώπα χωρίς να γνωρίζει, ούτε κανείς από την οικογένεια, τον παθιασμένο έρωτά της με τον Στράτο. Το ζευγάρι λογαριάζει να φύγουν στην Αμερική όπου θ’ αρχίσουν μια νέα ζωή. Ο κόσμος της έρχεται αρκετές φορές τα πάνω- κάτω.

Στελάρας (Δημήτρης Καπετανάκος)

Ο Στέλιος Σκαβάτσος, το πρωτοπαλίκαρο του Καπετανάκου, ο υπαρχηγός του. Είναι το μάτι του και το αυτί του σε όλα τα πόστα της επαγγελματικής δραστηριότητας Καπετανάκου. Ελέγχει, εποπτεύει και δίνει αναφορά στο αφεντικό του ακόμα και για το πέταγμα της μύγας. Πιστός και αφοσιωμένος. Δεν πειράζει τις γυναίκες που δουλεύουν για το αφεντικό του, δεν έχει ιδιαίτερες επαφές μαζί τους. Δεν τους επιτρέπει οικειότητες. Αν και κάποιες προσπαθούν να πυρπολήσουν αυτή τη στάση του για να έχουν την εύνοιά του. Μετά από ένα τραγικό γεγονός, πέφτει στη δυσμένεια του Καπετανάκου…

Βούλα Μαρκάκη (Σμαράγδα Αδαμοπούλου)

Φοιτήτρια και πόρνη.. Από μικρή ονειρευόταν να σπουδάσει δασκάλα ή καθηγήτρια. Δίνει κρυφά εξετάσεις, μπαίνει στην σχολή που θέλει στην Αθήνα. Αλλά αναγκάζεται να δουλέψει στην Τρούμπα προκειμένου να στέλνει χρήματα στη μάνα και τον άρρωστο αδελφό της. Βασανίζεται από τις επιλογές της αλλά κάποια στιγμή θα πιστέψει ότι ίσως υπάρχει φως στην άκρη του δρόμου της…

Ρίτα Ζαφείρη (Μαριάννα Πολυχρονίδη)

Η τραγουδίστρια του καμπαρέ. Σχεδόν αγέλαστη, σκληρή κι αποφασιστική , με μόνη ευαισθησία της τη μουσική και το τραγούδι. Είναι από χρόνια στο πλευρό του Ηλία Καπετανάκου, σε μία σχέση που όλοι τη γνωρίζουν κι όλοι την αποδέχονται…

Φωφώ Σκορδίλη (Κωνσταντίνα Τάκαλου)

Περηφανεύεται να λέει ότι το ‘χτισε το καμπαρέ του Καπετανάκου. Ήταν από τις πρώτες που δούλεψαν εκεί αλλά λόγω ηλικίας έχει μετατεθεί πλέον στα «σπίτια». Φιλική και προστατευτική προς τις νεότερες του επαγγέλματος, επιστρατεύεται από τον Καπετανάκο για να κρατήσει το καμπαρέ μαζί με τον Στελάρα.

Τι θα δούμε στο τρίτο επεισόδιο του Porto Leone

Ολόκληρος ο Πειραιάς αποχαιρετά τον Στράτο Καπετανάκο, µε την Αλεξάνδρα να αρνείται να δεχθεί το θάνατο του γιου της έως ότου βρεθεί ο δολοφόνος του. Ο πατέρας Καπετανάκος, αντίστοιχα, βρίσκει διαφυγή στο ποτό.

Η Βούλα προσπαθεί να πείσει την συντετριµµένη από τον θάνατο του Στράτου, Άντζελα να πάρει τα εισιτήρια για την Αμερική και να εξαφανιστεί, έστω και µόνη της, ενώ ένα σημείωμα στα πράγματα του Στράτου θα μαρτυρήσει στοιχεία για τη γυναίκα που βρισκόταν κρυφά στη ζωή του. Ο Γιάµαρης αποκαλύπτει δεδοµένα της έρευνας στην οικογένεια Βούλγαρη, οδηγώντας τη Γαλήνη κοντά στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Η Αλεξάνδρα Καπετανάκου φιλά το γιο της, τον Στράτο για τελευταία φορά όμως δεν μπορεί να αντέξει την απώλεια του γιού της και αποχωρεί από την εκκλησία αφήνοντας τον άνδρα της, Ηλία και το μικρό της γιο, τον Ανδρέα.

Καθώς φεύγει, στο προαύλιο την περιμένει η Γαλήνη αλλά η Αλεξάνδρα μη μπόρωντας να ακούσει καμία κουβέντα παρηγοριάς, φεύγει και αφήνει την Γαλήνη πίσω της βουρκωμένη. Καμιά από τις δυο τους δεν ξέρει αυτά που επιφυλάσσει η μοίρα γι’ αυτές…

Η Αλεξάνδρα Καπετανάκου κοιτά δακρυσμένη τα προσωπικά αντικείμενα του γιου της, τα σημειώματά του, το ρολόι του, τα σπίρτα του και ξαφνικά βρίσκει ένα σημείωμα από μια γυναίκα που τον αποκαλούσε «άνδρα της», η οποία έκανε λόγο για την νέα κοινή τους ζωή που θα ξεκινούσε σε λίγες μέρες, μακριά από όλους. Η πιστή Ματίνα δεν μπορεί να απαντήσει στο αγωνιώδες ερώτημα της Αλεξάνδρας για το ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα που έγραψε το σημείωμα αυτό στον Στράτο, πριν αυτός δολοφονηθεί.