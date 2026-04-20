Πρεμιέρα για το Your Face Sounds Familiar: Σάρωσε σε τηλεθέαση ο ΑΝΤ1

Πρεμιέρα με 27,8% για το Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1. Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης που σάρωσαν για την Κυριακή 19/4.

Your Face Sounds Familiar
Το εμβληματικό show μεταμορφώσεων, Your Face Sounds Familiar, επέστρεψε δυναμικά στη συχνότητα του ΑΝΤ1, χαρίζοντας μια πρεμιέρα που τα είχε όλα: λάμψη, ταλέντο και εντυπωσιακές ερμηνείες.

Το κοινό υποδέχτηκε με ενθουσιασμό την επιστροφή του «YFSF», κατατάσσοντάς το στην κορυφή της τηλεθέασης για τη βραδιά.

Διαβάστε ακόμα: Ποιος είναι o Biased Beast που συμμετέχει στο Your Face Sounds Familiar: Το alter ego και το αληθινό του όνομα

Πρωτιά στην τηλεθέαση: Τα νούμερα της πρεμιέρας

Η ανταπόκριση των τηλεθεατών αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στους πίνακες της Nielsen. Το show σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις, αποδεικνύοντας πως παραμένει το αγαπημένο format του ελληνικού κοινού:

  • Δυναμικό Κοινό (18-54): Μέσος όρος 20%, με το peak να αγγίζει το 27,8% (διάστημα 00:15 – 00:30).
  • Γενικό Σύνολο: Μέσος όρος 21,2%, φτάνοντας σε τέταρτο έως και το 27,5%.

Η πρεμιέρα του YFSF άφησε μεγάλες υποσχέσεις. Με τον πήχη να μπαίνει ήδη πολύ ψηλά από το πρώτο επεισόδιο, οι επόμενες Κυριακές στον ΑΝΤ1 αναμένονται ακόμα πιο θεαματικές.

