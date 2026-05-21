Βέλη κατά του Θανάση Αυγερινού έστειλε ο Γιάννης Πρετεντέρης, με παρέμβαση του στον αέρα του κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του MEGA, όσο σχολιαζόταν η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στο Ολύμπιον.

«Είπε ότι έχει τους τρεις συγγραφείς, Ντοστογιέφσκι, Τολστόι, Τσέχωφ, στην μπλούζα του. Υπάρχει και ένα βιβλίο του Τσέχωφ που λέγεται «Η Κυρία με το σκυλάκι», μην το ξεχνάμε αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πρετεντέρης, αφήνοντας υπονοούμενο για τον Θανάση Αυγερινό.

Ο Θανάσης Αυγερινός, νωρίτερα, αναφερόμενος στην μπλούζα που επέλεξε να φορέσει, η οποία απεικονίζει τους Ντοστογιέφσκι, Τολστόι και Τσέχωφ, είπε κατά την παρουσίαση του κόμματος Καρυστιανού:

«Είναι κάποιοι συγγραφείς που κάποιοι είπαν ότι πρέπει να ακυρωθούν γιατί είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού. Διάλεξα να είναι ο Ντοστογιέφσκι αυτός που φαίνεται, γιατί έγραψε το 1866 Έγκλημα και Τιμωρία και αυτοί που εγκλημάτησαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Και πρέπει να το ξέρουν ότι στις δημοκρατίες όποιος εγκληματεί πρέπει και να τιμωρείται».