Βέλη κατά του Θανάση Αυγερινού έστειλε ο Γιάννης Πρετεντέρης, με παρέμβαση του στον αέρα του κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του MEGA, όσο σχολιαζόταν η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στο Ολύμπιον.
«Είπε ότι έχει τους τρεις συγγραφείς, Ντοστογιέφσκι, Τολστόι, Τσέχωφ, στην μπλούζα του. Υπάρχει και ένα βιβλίο του Τσέχωφ που λέγεται «Η Κυρία με το σκυλάκι», μην το ξεχνάμε αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πρετεντέρης, αφήνοντας υπονοούμενο για τον Θανάση Αυγερινό.
Ο Θανάσης Αυγερινός, νωρίτερα, αναφερόμενος στην μπλούζα που επέλεξε να φορέσει, η οποία απεικονίζει τους Ντοστογιέφσκι, Τολστόι και Τσέχωφ, είπε κατά την παρουσίαση του κόμματος Καρυστιανού:
«Είναι κάποιοι συγγραφείς που κάποιοι είπαν ότι πρέπει να ακυρωθούν γιατί είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού. Διάλεξα να είναι ο Ντοστογιέφσκι αυτός που φαίνεται, γιατί έγραψε το 1866 Έγκλημα και Τιμωρία και αυτοί που εγκλημάτησαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Και πρέπει να το ξέρουν ότι στις δημοκρατίες όποιος εγκληματεί πρέπει και να τιμωρείται».
- Ποια ελληνική σειρά της ΕΡΤ θα προβάλλεται στην Ιταλία
- Κατερίνα Μουτσάτσου: Η ηθοποιός που βρίσκεται στο πλευρό της Καρυστιανού και το viral βίντεό της
- Αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών
- Υπάρχουν 4 λόγοι που ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε φανέλα Μπαρτσελόνα για την ομάδα του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.