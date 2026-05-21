Αυγερινός: «Αυτοί που εγκλημάτησαν θα τιμωρηθούν» - Η μαύρη μπλούζα με τα τρία συμβολικά πρόσωπα

Βέλη προς όλους όσοι «έχουν διαπράξει εγκλήματα» έστειλε ο Θανάσης Αυγερινός, κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της πρεμιέρας του κόμματος Καρυστιανού στο Ολύμπιον Θεσσαλονίκης.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Αυγερινός αναφέρθηκε στις προγραμματικές θέσεις του κόμματος, εστιάζοντας στην ανάγκη για ασφάλεια και προστασία των πολιτών. Υπογράμμισε ότι η νέα πολιτική πορεία θα επικεντρωθεί στη διαφάνεια και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και κράτους.

«Είναι χαρά και τιμή που θα βοηθήσω στον συγχρονισμό και την παρουσίαση αυτής της μέρας, που συμβάλλει σε μια νέα σελίδα στην Ελλάδα», είπε αρχικά στην ομιλία του ο κ. Αυγερινός.

Αναφερόμενος στην μπλούζα που επέλεξε να φορέσει, η οποία απεικονίζει τους Ντοστογιέφσκι, Τολστόι και Τσέχωφ, ο κ. Αυγερινός είπε:

«Είναι κάποιοι συγγραφείς που κάποιοι είπαν ότι πρέπει να ακυρωθούν γιατί είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού. Διάλεξα να είναι ο Ντοστογιέφσκι αυτός που φαίνεται, γιατί έγραψε το 1866 Έγκλημα και Τιμωρία και αυτοί που εγκλημάτησαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Και πρέπει να το ξέρουν ότι στις δημοκρατίες όποιος εγκληματεί πρέπει και να τιμωρείται».

Με τον τρόπο αυτό, ο κ. Αυγερινός απάντησε εμμέσως στην κριτική που έχει δεχθεί ο ίδιος και το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού για ρωσική επιρροή.

Αφήνοντας υπονοούμενα για τον Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, ο Θανάσης Αυγερινός ζήτησε κατανόηση για τυχόν τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της ομιλίας λέγοντας πως «εμείς δεν έχουμε ξένες εταιρείες επικοινωνίας από πίσω, δεν κάνουμε rebranding, κάνουμε branding».