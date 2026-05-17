Μενού

Ρουβάς για Eurovision: «Αυτό δεν μου αρέσει να σας πω την αλήθεια»

Δηλώσεις για τον τελικό της Eurovision 2026 και την θέση που κατέκτησε ο Akylas στον φετινό διαγωνισμό, παραχώρησε ο Σάκης Ρουβάς.

Reader symbol
Newsroom
Σάκης Ρουβάς και Νατάσα Θεοδωρίδου
Σάκης Ρουβάς και Νατάσα Θεοδωρίδου | GLOMEX / ALPHA
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Για την Eurovision μίλησαν ο Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα Θεοδωρίδου καθώς έκαναν δηλώσεις στους δημοσιογράφους και κλήθηκαν να απαντήσουν για την θέση που κατέκτησε ο Akylas.

Σε ερώτηση για το αν πιστεύει ότι ήταν δίκαιη ή άδικη η 10η θέση του Akyla στον τελικό της Eurovision 2026, ο Σάκης Ρουβάς είπε:

«Τι σημαίνει δικαιοσύνη σε αυτά τα πράγματα; Εμένα, να σας πω την αλήθεια, να σας πω κάτι που δεν μου αρέσει… Δεν μου αρέσει που υπάρχουν επιτροπές, εγώ θέλω να ψηφίζει μόνο ο κόσμος».

«Από τη δική μου εποχή, η Eurovision έχει αλλάξει πολύ, δείτε τι γινόταν το 2004 και τι γίνεται τώρα», ανέφερε καταληκτικά ο Σάκης Ρουβάς.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA