Ρουβάς για Eurovision: «Αυτό δεν μου αρέσει να σας πω την αλήθεια»

Για την Eurovision μίλησαν ο Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα Θεοδωρίδου καθώς έκαναν δηλώσεις στους δημοσιογράφους και κλήθηκαν να απαντήσουν για την θέση που κατέκτησε ο Akylas.
Σε ερώτηση για το αν πιστεύει ότι ήταν δίκαιη ή άδικη η 10η θέση του Akyla στον τελικό της Eurovision 2026, ο Σάκης Ρουβάς είπε:
«Τι σημαίνει δικαιοσύνη σε αυτά τα πράγματα; Εμένα, να σας πω την αλήθεια, να σας πω κάτι που δεν μου αρέσει… Δεν μου αρέσει που υπάρχουν επιτροπές, εγώ θέλω να ψηφίζει μόνο ο κόσμος».
«Από τη δική μου εποχή, η Eurovision έχει αλλάξει πολύ, δείτε τι γινόταν το 2004 και τι γίνεται τώρα», ανέφερε καταληκτικά ο Σάκης Ρουβάς.
