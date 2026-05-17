Eurovision game over: Όσα μας δίδαξε η πιο απρόβλεπτη χρονιά

Ελάτε στην θέση της ντίβας της ποπ στην Αυστραλία Deltta Goodrem. Εμφανίστηκε ως μεγάλο φαβορί στο διαγωνισμό της Eurovision 2026, τήρησε όλα τα Eurovisionικά κλισέ, είχε φωνάρα, εντυπωσιακή παρουσία, μακριά μαλλιά που ανέμιζαν κι έλαμπε από την κορφή μέχρι τα νύχια μέσα σε ένα ολόχρυσο σκηνικό, με ένα πιάνο τίγκα στη χρυσόσκονη. Να θυμίσω σε ποια θέση τερμάτισε; Τέταρτη στην τελική κατάταξη και ένατη στις ψήφους του κοινού, που φέτος βροντοφώναξε: Όχι άλλο γκλίτερ!

Αυτό είναι το ένα μεγάλο συμπέρασμα που βγαίνει από τον τελικό της Βιέννης -κι έπληξε βαρύτατα συμμετοχές όπως της Αυστραλίας, της Γερμανίας, βεβαίως και της Κύπρου. Το βασικότερο αφορά τη σχεδόν ολοκληρωτική αποτυχία των προγνωστικών και των μεγάλων φαβορί, που καταδεικνύει ότι στη Eurovision πια, δεν έχουν καμιά ισχύ οι προβλέψεις. Τελεία και bangaranga.

Η κατάρρευση των φαβορί στο televoting

Στο φετινό διαγωνισμό, τα μεγάλα φαβορί των στοιχημάτων, όπως η Αυστραλία και η Φινλανδία έχασαν τη μάχη της πρωτιάς και στις επιτροπές, πολύ περισσότερο στην ψηφοφορία του κοινού, όπου η Φινλανδία με το φρενήρες βιολί της, τερμάτισε όγδοη, μόλις μια θέση μπροστά από την ένατη, υπέρλαμπρη Αυστραλία. Ακόμα πιο χαμηλά στο televoting βρέθηκε η -επίσης φαβορί- Γαλλία (18η), με μόλις μια θέση πάνω τη Σουηδία με τη μάσκα της.

Το γεγονός ότι και η Ελλάδα ήταν μέσα στα πρώτα φαβορί τη χρονιά που όλα τα μεγάλα φαβορί αγνοήθηκαν ιδίως από το κοινό, δεν το λες και καλή συγκυρία. Σε σύγκριση με τους υπόλοιπους πρώτους των στοιχημάτων, πάντως, ο Akylas τα πήγε καλύτερα, κατακτώντας την έκτη θέση στο televoting.

Η απόσταση κοινού κι επιτροπών

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε άλλη μια φορά τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις επιτροπές και την ψηφοφορία του κόσμου. Οι επιτροπές ψήφισαν κατά βάση φίλους και γείτονες, φωνές και στιβαρές ερμηνείες, φέρνοντας στην πρώτη πεντάδα, πλην της νικήτριας Βουλγαρίας, τη Γαλλία, την Αυστραλία, τη Φινλανδία, όπως και τη Δανία -που έμεινε 11η στις ψήφους του κοινού.

Η μόνη συμφωνία με τη ψηφοφορία του κοινού, που στην πεντάδα του έβαλε Ρουμανία, Ισραήλ, Μολδαβία και Ουκρανία, είναι στην -απρόσμενη- πρωτιά της Βουλγαρίας και του Bangaranga.

Σε αντίθεση με τις επιτροπές, το televoting επιβράβευσε περισσότερο το διαφορετικό, το έξω από τα καθιερωμένα Eurovisionικά στάνταρ της λάμψης, των σέξι χορευτικών, των υπερήφανα ηλιοκαμένων κοιλιακών και των εντυπωσιακών φωνητικών επιδείξεων.

Προτίμησε τη δυναμική “τσο τσο τσοκ μι” εκπρόσωπο της Ρουμανίας -που σαν να δαιμονίστηκε στο τέλος του act της- από την old Eurovision glam Αυστραλή Delta και το ρυθμικό χάος της Μολδαβίας -που όπως εύστοχα είπε ο Καπουτζίδης ήταν σαν διαφήμιση ενεργειακού ποτού- από μια επανάληψη του συνδυασμού ποπ και όπερας της Γαλλίας -στα βήματα των προηγούμενων νικητών JJ και Nemo. Η φρεσκάδα κι η πρωτοτυπία της ελληνικής συμμετοχής εκτιμήθηκε κι ανέβηκε ψηλά στις προτιμήσεις του, αν και έμεινε 12η στις ψήφους των επιτροπών.

Κορόνες, δάκρυα και μια μεγάλη αδικία

Κατά τα άλλα, από τη Eurovision της Βιέννης θα έχουμε να θυμόμαστε τις κορόνες των ερμηνευτών, το χιόνι επί σκηνής στην εμφάνιση του Βελγίου -που έφερε μια Χριστουγεννιάτικη θαλπωρή μέσα στον Μάιο, τη συγκινητική ιστορία που αφηγήθηκε η Αλβανία, με έναν ερμηνευτή περιέργως ντυμένο σαν τον Τζον Σνόου στη Νυχτερινή Φρουρά, τη δαιμονική κραυγή του τραγουδιστή της Κροατίας στο φινάλε (που ανταμείφθηκε με τη 12η θέση των προτιμήσεων του teelevoting), το δάκρυ του ασημί ελαφρώς παράφωνου Λιθουανού, το -πώς λέμε παθιασμένο, καμία σχέση- φιλί της Ιταλίας, το παράπονο του τροβαδούρου της Μάλτας, που αδικήθηκε σφόδρα -κατά πάσα πιθανότητα από το μαλλί του- και το ίσως πιο ξενέρωτο ζευγάρι παρουσιαστών που είδαμε τα τελευταία χρόνια -η Σβαρόφσκι και ο Οστρόφσκι έκαναν μόνο ωραία ρίμα.

Ο σχολιασμός των Γιωργου Καπουτζίδη – Μαρίας Κοζάκου συντρόφεψε τη βραδιά σαν μια ζεστή, χαλαρή -όσο πρέπει κι εκεί που πρέπει- παρέα, ενώ στα χάιλαϊτς ήταν το αφιέρωμα σε παλιές, αξέχαστες συμμετοχές μέσα από αναπάντεχες ερμηνείες -π.χ. οι Lordi είπαν το “Save all your kisses for me”.

Το αποκορύφωμα, ήρθε όταν η καλτ φιγούρα της Eurovision Βέρκα Σερνττιούτσκα ξεσήκωσε όλη την αρένα, τραγουδώντας live το θρυλικό “Volare”, που -παρεμπιπτόντως- όταν είχε διαγωνιστεί είχε τερματίσει τρίτο σε μόλις 10 συμμετοχές, αλλά μη ρωτήσετε ποιο είχε έρθει πρώτο. Ποιος θυμάται;