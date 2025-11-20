Το σχόλιο του Μικρούτσικου μετά το κομπλιμέντο στη «δεσμευμένη» Σκορδά

Έναν απολαυστικό διάλογο είχαν Φαίη Σκορδά, Ανδρέας Μικρούτσικος, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Κατερίνα Ζαρίφη στον αέρα του Buongiorno σήμερα (20/11) με αφορμή ένα κοπλιμέντο που έκανε ο Σπύρος Δημητρίου στην παρουσιάστρια.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος αναφέρθηκε στην προσωπική ζωή της παρουσιάστριας, αλλά μάλλον η συνέχεια της κουβέντας θα εξέπληξε και τον ίδιο.

Τις τελευταίες ημέρες η Φαίη Σκορδά φοράει γυαλιά μετά το θέμα που είχε τη Δευτέρα (17/11) με τα μάτια της με αποτέλεσμα να απουσιάσει εκείνη την ημέρα από το Buongiorno και σήμερα (20/11) ο γνωστός δικηγόρος είπε στην παρουσιάστρια του Mega:

«Κυρία Σκορδά, με την άδειά σας θα κάνω ένα σχόλιο. Τα γυαλιά δεν τα θεωρώ τόσο κακή ιδέα. Σας προσδίδουν περισσότερο κύρος και σοβαρότητα από αυτή που ήδη έχετε, ωστόσο, να ευχηθώ περαστικά γιατί έμαθα ότι είχατε μια μικρή περιπέτεια».

Αμέσως τα πειράγματα έδωσαν και πήραν με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να σχολιάζει «Κύριε Δημητρίου, μας κακομαθαίνετε», ενώ με τη σειρά της η Κατερίνα Ζαρίφη ανέφερε: Θα αλλάξει τώρα, θα βάλει τα γυαλιά Δημητρίου».

Σε εκείνο το σημείο ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε: «Να πω στον κύριο Δημητρίου, γιατί τον γνωρίζω, είναι δεσμευμένη η κυρία Σκορδά».

«Είναι φίλοι, ούτως ή άλλως! Είναι φίλοι, οπότε…», έσπευσε να πει η Φαίη Σκορδά, ενώ και ο Σπύρος δημητρίου, απευθυνόμενος στον Ανδρέα Μικρούτσικο, είπε: «Το γνωρίζω, ίσως καλύτερα από εσάς».

«Ίσως και ο κύριος Δημητρίου να είναι», σχολίασε τότε η Κατερίνα Ζαρίφη, ενώ ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αναρωτήθηκε και εκείνος με χιουμοριστική διάθεση: «Παιδιά, τι γίνεται εδώ;».