Σια Κοσιώνη: Έξαλλη με τις αποκαλύψεις για Μαζωνάκη: «Είναι απάνθρωπο, με σοκάρει σε ανθρώπινο επίπεδο»

Σοκ προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη που υπέστη ανακοπή καρδίας, όπως όλα δείχνουν κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολώνακι. Ο δικηγόρος του μάλιστα, Χαράλαμπος Λυκούδης, αποκάλυψε ότι ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν επί 1,5 στο ιατρείο αφού είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Με αφορμή αυτές τις νέες αποκαλύψεις, η Σία Κοσιώνη εξέφρασε την προσωπική της οργή για τον χειρισμό της κατάστασης από τους γιατρούς της κλινικής στο Κολωνάκι, στον αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.

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«Τι ακούμε, τι ακούμε; Αν ισχύουν όλα αυτά, τότε μιλάμε για το άκρον άωτον του κυνισμού. Αυτό είναι απάνθρωπο. Αν επιβεβαιωθεί ότι ο άνθρωπος ήταν νεκρός εκεί, στην άκρη, μιάμιση ώρα και το μέλημα τους ήταν πως θα καθαρίσουν τα ίχνη του… Με σοκάρει σε βαθιά ανθρώπινο επίπεδο» είπε αρχικά η δημοσιογράφος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Ας μη δικάσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να μην τους καταδικάσουμε, υπάρχει η δικαιοσύνη και τα πράγματα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Λέω όμως ότι εδώ έχουν προκύψει κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα. Έχουμε ένα περίπου ιατρείο, δυο περίπου ιατρούς, μία περίπου θεραπεία από τη μία. Και από την άλλη έχουμε μια πολιτεία που διεξάγει περίπου ελέγχους» σημείωσε χαρακτηριστικά η Σία Κοσιώνη για τον θάνατο του τραγουδιστή.