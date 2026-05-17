Στην τελική ευθεία το «Ντέρτι»: Τα νέα φαβορί για το πρωταγωνιστικό ζευγάρι 

Συνεχίζεται η φάση του κάστινγκ για τη νέα μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1 την επόμενη σεζόν. Πρόκειται για το «Ντέρτι» από τους δημιουργούς των «Άγριων Μελισσών» και της «Μάγισσας» Πέτρο Καλκόβαλη και Μελίνα Τσαμπάνη που δημιουργούν ένα δράμα εποχής το οποίο τοποθετείται χρονικά στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με βασικό θέμα πλοκής τα νυχτερινά κέντρα εκείνης της εποχής.

Από τα λεγόμενα «σκυλάδικα» μέχρι και τις μεγάλες πίστες. Όπως είχε γράψει το Reader τα πρώτα ονόματα έχουν συμφωνήσει και είναι ο Φάνης Μουρατίδης, η Κλέλια Ρένεση, ο Τάσος Νούσιας και ο Λεωνίδας Κακούρης. Δεν έχει ακόμη κλείσει το πρωταγωνιστικό ζευγάρι. Στην αρχική version της σειράς πριν 4 περίπου χρόνια για τον ανδρικό πρωταγωνιστικό ρόλο προοριζόταν ο Αναστάσης Ροϊλός ο οποίος τώρα συνεχίζει και την επόμενη σεζόν με το «Μπαμπά σ’ αγαπώ».

Όσο για τον γυναικείο πρωταγωνιστικό ρόλο πολλά ονόματα ακούστηκαν τις προηγούμενες μέρες μεταξύ των οποίων της Έβελιν Ασουάντ που υποδύεται τη «Σάσα» στο «Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι», της Ελίζας Σκολίδη που θα πρωταγωνιστεί στη δεύτερη μίνι σειρά των δημιουργών «Σύγκρουση» στο Mega και της Μάρθας Λαμπίρη Φεντόρουφ που είχε πρωταγωνιστήσει στους «Παγιδευμένους» του ΑΝΤ1.

Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι φαβορί για τους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς είναι ο Νικόλας Χαλκιαδάκης και η Ευγενία Ξυγγόρου. Ο πρώτος φέτος ήταν και πάλι στον ΑΝΤ1 με πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Δικαστή». Η δεύτερη πρωταγωνιστεί υποδυόμενη την Ξένια στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» του Alpha. Το τελικό καστ της σειράς αναμένεται να κλείσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

