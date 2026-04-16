Survivor: Αποχώρηση με συγκίνηση για την Όλγα - Πότε θα δούμε το Πάρτι της Ένωσης

Με την αποχώρηση της Όλγας Λοβέρα ολοκληρώθηκε χθες (15/4) η αγωνιστική εβδομάδα για το Survivor με τους Αθηναίους και τους Επαρχιώτες να είναι πλέον μια ανάσα από το Πάρτι της Ένωσης.

Στον χθεσινό αγώνα επάθλου οι Κόκκινοι - μετά από σερί ήττες - έκαναν την ανατροπή και νίκησαν τους Μπλε με 10-4 και μαζί και το έπαθλο επικοινωνίας, το οποίο ήταν να ακούσουν ηχητικά μηνύματα των δικών τους ανθρώπων, ενώ συνοδευόταν από φαγητό που στην προκειμένη περίπτωση ήταν λουκουμάδες.

Στο Συμβούλιο του Νησιού Επαρχιώτες και Αθηναίοι περίμεναν να μάθουν από τον Γιώργο Λιανό ποιους δύο παίκτες έσωσε το κοινό μέσω ψηφοφορίας, μια πληροφορία που ένοιαζε και τις δύο ομάδες, αφού ήδη έχουν αρχίσει στις δύο παραλίες - και ειδικά σε αυτή την Επαρχιωτών - οι συζητήσεις για το πώς πρέπει να κινηθούν οι παίκτες μετά το Πάρτι της Ένωσης, το οποίο θα δούμε στο επόμενο νέο επεισόδιο του Survivor την ερχόμενη Κυριακή (19/4) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Οι υποψήφιοι προς αποχώρηση παίκτες αυτής της εβδομάδας προέρχονταν όλοι από την ομάδα των Αθηναίων και ήταν οι: Μαντίσα Τσότα, Benzy Καραντώνης, Νίκος Κάππος και Όλγα Λοβέρα.

Το κοινό ψήφισε και έσωσε τη Μαντίσα και τον Benzy με αποτέλεσμα η Όλγα και ο Νίκος να περάσουν σε μονομαχία, ώστε ένας από τους δύο να εξασφαλίσει την παραμονή του στο Survivor.

Survivor: «Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει» είπε η Όλγα πριν αποχωρήσει

Στη μονομαχία έχασε η Όλγα και έτσι ήταν η παίκτρια που αποχώρησε συγκινημένη από το ριάλιτι επιβίωσης με την ίδια να λέει στον Γιώργο Λιανό:

«Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, αλλιώς θα έκλαιγα τώρα. Ήταν μία πολύ όμορφη εμπειρία και γενικά πιστεύω ότι είμαι πολύ τυχερή που μπήκα, έστω και στους δυόμισι μήνες.

Και μόνο που έμεινα έστω και ένα μήνα πιστεύω ότι είναι αρκετά θετικό, που μπόρεσα κι έκανα catch up τους αγώνες των παιδιών γιατί όταν μπαίνεις στο παιχνίδι, δεν το έχεις ξαναδοκιμάσει ποτέ αυτό το πράγμα.

Έχω κάνει αγώνες τριάθλου, αγώνες δρόμου, το Survivor δεν μοιάζει με τίποτα άλλο και είναι πολύ δύσκολο. Άλλο να το βλέπεις από την τηλεόραση και άλλο να το βλέπεις από μέσα, πώς είναι πραγματικά.

Θα κρατήσω σίγουρα τις καλές στιγμές που έχουμε περάσει, τα έπαθλα και τις χαρούμενες στιγμές με τα παιδιά. Φυσικά δεν θα ξεχάσω τον Νίκο καθόλου, γιατί μαζί ήρθαμε. Κρίμα που φεύγω χωρίς τον Νίκο, πιστεύω ότι με όλους θα κρατήσουμε επαφή.»

Η αποχώρηση της Όλγας Λοβέρα ήταν η τελευταία αποχώρηση παίκτριας / παίκτη από το Survivor πριν από το Πάρτι της Ένωσης, το οποίο θα δούμε την ερχόμενη Κυριακή (19/4) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, ένα σημείο - ορόσημο για την εξέλιξη του παιχνιδιού που αποτελεί τον βασικό στόχο για τους περισσότερους παίκτες όταν μπαίνουν στο ριάλιτι επιβίωσης.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η παραλία στην οποία θα μένουν Επαρχιώτες και Αθηναίοι μετά την Ένωση θα είναι η παραλία των Αθηναίων.