Survivor: «Είστε ηλίθιοι;» - Τα «γαλλικά» και ο άγριος καυγάς στους Αθηναίους με τη Μαντίσα στο επίκεντρο

Εκρηκτικό ήταν το χθεσινό (28/1) επεισόδιο του Survivor αφού οι εντάσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στους Επαρχιώτες, όπως είχαμε συνηθίσει όλη την εβδομάδα, αλλά μεταφέρθηκαν και στην παραλία των Αθηναίων με τη Μαντίσα να μπαίνει στο στόχαστρο και η ομάδα να γίνεται άνω κάτω και στο Συμβούλιο του Νησιού.

Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτή την εβδομάδα οι Αθηναίοι πέτυχαν 4 στις 4 νίκες, κερδίζοντας και τις τρεις ασυλίες, αλλά και τον αγώνα επάθλου χθες Τετάρτη (28/1) που ήταν εξοπλισμός για να μπορούν να ψαρεύουν στην παραλία και τον οποίο εξασφάλισαν κερδιζοντας τους Επαρχιώτες με 10-6 αν και ο αγώνας είχε ξεκινήσει με προβάδισμα των Μπλε.

Ένα πριόνι που είχε παρατήσει στη μέση ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος έγινε η αφορμή να κοπεί η Μαντίσα Τσότα, η οποία όπως εξήγησε δεν κάνει να κόβεται με αποτέλεσμα η παίκτρια να χάσει την ψυχραιμία της και να ξεσπάσει, λέγοντας, μεταξύ άλλων, στους συμπαίκτες της: «Είστε ηλίθιοι;».

Οι τόνοι μεταξύ των δύο παικτών δεν άργησαν να ανεβούν με τον Δημήτρη να της λέει μεταξύ άλλων «είσαι απρόσεκτη, κοιμάσαι», ενώ στον καυγά επενέβη και ο Γιώργος Τσουκαλάς βάζοντας μια φωνή για να σταματήσει η ένταση.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το βράδυ να τσακωθούν Μαντίσα και Γιώργος με την παίκτρια να πετάει ξεκάθαρα υπονοούμενα για κλίκα μέσα στην ομάδα και να φεύγουν και κάποια «γαλλικά» στα οποία μπήκε μπιπ από την παραγωγή.

Δημήτρης: «Αν η Μαντίσα έχει θέματα, να πάει να τα λύσει, δεν θα της τα λύσω εγώ»

Όπως ήταν αναμενόμενο ο Γιώργος Λιανός έθιξε το θέμα στο Συμβούλιο του Νησιού με τη Μαντίσα να λέει πως κανείς δεν πήρε το μέρος της και τον Δημήτρη να διαψεύδει την εκδοχή που περιέγραψε η παίκτρια μπροστά σε όλους και να λέει ότι εκτός από ηλίθιους, τους είπε «μην τα γ...σω όλα εδώ μέσα», με τη Βασιλική Μουντή και τον Γιώργο Τσουκαλά να τον υποστηρίζουν.

Από την άλλη, η Μαντίσα το διέψευσε κατηγορηματικά, λέγοντας συνεννοήθηκαν μεταξύ τους για το τι να πουν στο Συμβούλιο.

«Η Μαντίσα έχει πολλά θέματα συμπλεγματικού τύπου, αλλά έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, δεν ξέρει πώς να το εκφραστεί. Θέλει να μας βρίσει; Δεν ξέρει πώς, αν ήξερε θα της ζητούσε όλη η ομάδα συγγνώμη. Με αυτό που έκανε έκατσε όλη η ομάδα απέναντί της. Έχει πάρα πολλά θέματα και της τα έχουμε πει», ανέφερε ο Δημήτρης, μεταξύ άλλων.

«30 μέρες ασχολούμαστε κάθε μέρα με τη Μαντίσα. Αν έχει θέματα να πάει να τα λύσει, δεν θα της τα λύσω εγώ τα ψυχολογικά της. Ας τα λύσει μόνη της, αλλά να τα λύσει», πρόσθεσε ο Δημήτρης.

«Δεν δέχομαι από κανέναν πόσο μάλιστα από τον Δημήτρη να με βρίζει και να λέει ότι έχω ψυχολογικά. Είτε εγώ έχω θέμα με το αίμα είτε με οτιδήποτε, είναι πρόβλημά μου. Μπορεί να μου κοβόταν το δάκτυλο, το πόδι, να πόναγα ή να έπρεπε να φύγω από το Survivor εξαιτίας του.

Έπρεπε να ζητήσει κατευθείαν συγγνώμη. Δεν ήξερα ποιος το έκανε, δεν είπα "εσύ αυτό, εσύ το άλλο". Κανείς δεν ασχολήθηκε με το τι έπαθα. Κάθε φορά ψάχνουν να βρουν το τόσο σε μένα για να με διακόψουν», είπε η Μαντίσα, τονίζοντας πως δεν ξέρει για ποιον λόγο γίνεται αυτό.

Στο όλο σκηνικό πήραν μέρος ο Γιώργος Τσουκαλάς, η Βασιλική Μουντή και η Κέλλυ Μποφίλιου με τη Μαντίσα να διαφωνεί και να αμφισβητεί τα λεγόμενά τους.

«Τους έχω ρωτήσει αν έχουν κάποιο θέμα μαζί μου. Γίνονται πράγματα στην ομάδα μου και δεν εκφράζομαι για να μη δώσουμε ψωμί στους Μπλε», τόνισε η Μαντίσα και κάτι μας λέει ότι το χθεσινό ήταν μόνο το teaser για όσα θα δούμε από την επόμενη εβδομάδα στο Survivor, αφού το χάσμα μεταξύ της Μαντίσας και πολλών συμπαικτών της μοιάζει αγεφύρωτο, ενώ έχει ενδιαφέρον ότι και κάποιοι άλλοι έμειναν τελείως αμέτοχοι στην όλη διαμάχη.