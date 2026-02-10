Survivor: Η απάντηση του Τσουκαλά στα σχόλια για την αποχώρησή του - «Πολλοί έχετε σταθεί στο τελευταίο συμβάν»

Την προηγούμενη Τετάρτη (4/2) πριν ξεκινήσει το Συμβούλιο του Νησιού στο Survivor ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε πως ο Γιώργος Τσουκαλάς, ο οποίος ήταν στην ομάδα των Αθηναίων αποχώρησε οικειοθελώς από το ριάλιτι επιβίωσης για προσωπικούς λόγους χωρίς να δίνει περισσότερε λεπτομέρειες.

«Θα ξεκινήσουμε από την κόκκινη ομάδα. Βλέπετε ένα άδειο σκαμπό εκεί στη μέση ακριβώς. Θέλω να ανακοινώσω και στις δύο ομάδες ότι ο Γιώργος Τσουκαλάς αποχώρησε από το Survivor για προσωπικούς λόγους», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ και συνέχισε με τα του Συμβουλίου.

Διαβάστε επίσης - Survivor: Καυγάς ανάμεσα σε Μάνο και Σταύρο - «Κάνει σαν μωρό, δεν μπορεί να λύσει ούτε έναν κόμπο και φταίω»

Η λιτή ανακοίνωση του παρουσιαστή από τη μία και το γεγονός ότι δεν είδαμε τον παίκτη των Κόκκινων να αποχαιρετά τους συμπαίκτες του, αλλά και το περιστατικό που είχε προηγηθεί με τη Δήμητρα Λιάγγα κατά την αναμέτρησή της με την Κέλλυ Μποφίλιου έκαναν αρκετούς χρήστες στο X να γράφουν πως η αποχώρησή του από το Survivor δεν ήταν οικειοθελής, αλλά αποβολή από την παραγωγή λόγω των απρεπών σχολίων του σε βάρος της Δήμητρας.

Με λίγα λόγια, υπενθυμίζουμε ότι η Δήμητρα Λιάγγα δεν μπόρεσε να συνεχίσει στην αναμέτρησή της λόγω τραυματισμού, με αποτέλεσμα ο πόντος να πάει στους Αθηναίους και οι Κόκκινοι να σχολιάζουν το πόσο σοβαρός ήταν τελικά ο τραυματισμός της και να κάνουν συγκρίσεις με δικούς τους τραυματισμούς, ενώ η κατάσταση ξέφυγε εντελώς μετά από όσα είπε ο Γιώργος Τσουκαλάς που αφορούσαν άτομα με αναπηρία.

Στην ανάρτησή του ο πρώην παίκτης των Αθηναίων έγραψε:

Διαβάστε επίσης - Survivor: Γιατί θα δούμε μόνο τρία επεισόδια αυτή την εβδομάδα και όχι αποχώρηση - Τα πέναλτι φέρνουν τα πάνω κάτω

«Όλοι αναρωτιέστε γιατί είμαι εκτός παιχνιδιού.. Σίγουρα έχετε καταλάβει ότι δεν είμαι το άτομο που τα παρατάει και αφήνει πίσω του μια ομάδα να παλεύει με θηρία!

Ήμουν πάντα μπροστά σε όλα αναλαμβάνοντας το τίμημα να υπηρετώ τους ηθικούς μου κώδικες και αξίες!

Πολλοί έχετε σταθεί στο τελευταίο συμβάν περί αναπήρων που ουδεμία σχέση έχει με την αποχώρησή μου, για το συγκεκριμένο θέμα θα τοποθετηθώ δημόσια στην ελληνική τηλεόραση και θα απολογηθώ για την ασέβεια που έδειξα προς αυτή την κοινότητα άθελα μου! Λίγη υπομονή μέχρι να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα και να είμαι σε θέση να μιλήσω για ό,τι έχει συμβεί!

Για κάποιον που έζησε μέσα στα όρια του δυτικού κόσμου και πολιτισμού όπως εγώ, το Survivor λειτούργησε σαν κλειδί: άνοιξε μονοπάτια μέχρι τώρα αδιάβατα, εμπειρίες έξω από το γνώριμο πλαίσιο του εαυτού μου. Έζησα έντονες στιγμές και γνώρισα απίστευτα άτομα μέσα σε ελάχιστο χρόνο! Είμαι ευγνώμων για ό,τι πέρασα μέσα σε αυτό

Πιστεύω πως εχθροί και φίλοι με σεβάστηκαν σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και τους πίκρανε η άτακτη αποχώρησή μου μιας και ήθελαν κάτι παραπάνω από μένα σε όλα τα επίπεδα!

Η μεγαλύτερη έκπληξη στο τέλος ήταν η εκδήλωση σεβασμού και θαυμασμού από τα άτομα που παρακολούθησαν την πορεία μου αφιλτράριστη πριν καν φτάσει στους δέκτες σας, πράγμα που με συγκίνησε και μου έδωσε την επιβεβαίωση για τον ανηφορικό δρόμο που διαλέγω πάντα στη ζωή μου ακολουθώντας το αξιακό μου σύστημα χωρίς εκπτώσεις!

Ευχαριστώ πολύ την Acun medya για την ευκαιρία που μου έδωσε να είμαι μέλος αυτού του ταξιδιού. Το τέλος είναι πάντα σχετικό, ένα πέρασμα που αντί να κλείνει, ανοίγει δρόμους και σκορπίζει αρχές. Στις νέες αρχές λοιπόν».