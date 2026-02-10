Ανέβηκαν πολύ οι τόνοι ανάμεσα στην ομάδα των Επαρχιωτών χθες (9/2) στο Survivor κατά τη διάρκεια του αγώνα για τη δεύτερη ασυλία και συγκεκριμένα μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στον Σταύρο Φλώρο και τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο.

Ο Σταύρος δεν μπόρεσε ποτέ να ανοίξει το δίχτυ που είχε μέσα τρεις μπάλες προκειμένου να περάσει στις βολές στον τελικό στόχο, με αποτέλεσμα ο αντίπαλός του να νικήσει με 3-0.

Ήταν φανερό ότι ο παίκτης των Επαρχιωτών είχε νευριάσει με την ήττα του με τον ίδιο να κατηγορεί τους συμπαίκτες του ότι του φώναζαν όλοι μαζί με αποτέλεσμα να τον μπερδέψουν, ενώ απευθύνθηκε σε έντονο ύφος και προς τον Μάνο Μαλλιαρό.

«Μη φωνάζετε δέκα άτομα στα αυτιά μου. Ακριβώς επειδή βλέπεις ότι παιδεύομαι, ένας να μου πει κάτι. Δέκα φωνές, εγώ πώς άκουγα δέκα άτομα; Το έχω πει από την αρχή ότι θέλω να μου μιλάει στο run ένα άτομο», είπε αρχικά ο Σταύρος.

«Δεν φωνάζαμε δέκα άτομα», του απάντησαν μερικοί από τους συμπαίκτες του με τον Μιχάλη Σηφάκη να παίρνει το μέρος του Σταύρου και να λέει προς την ομάδα: «Έχει δίκιο, πάμε τελείωσε. Και μένα δεν μαρέσει να ακούω, ηρεμήστε».

Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο ο Μάνος ρώτησε τον Σταύρο: «Εγώ φταίω που έχασες», με αποτέλεσμα η ένταση να μην εκτονωθεί και τον Μιχάλη Σηφάκη να επεμβαίνει και να του λέει: «μην το κάνεις αυτό το πράγμα».

«Κάνει σαν μωρό. Εγώ φταίω; Δεν μπορεί να λύσει ούτε έναν κόμπο και φταίω εγώ», απάντησε ο Μάνος Μαλλιαρός με τον Σταύρο να του υπενθυμίζει δική του παρόμοια αντίδραση σε προηγούμενη αναμέτρηση, λέγοντάς του: «Την προηγούμενη φορά στο παζλ θυμάσαι πώς έκανες».