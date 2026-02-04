Survivor spoiler: Ποια ομάδα κερδίζει σήμερα (4/2) τον αγώνα επάθλου, ποιους σώζει το κοινό και η αποχώρηση

Η πιο κρίσιμη ημέρα της εβδομάδας για το Survivor έφτασε αφού σήμερα θα δούμε έναν παίκτη να αποχωρεί από το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Οι Επαρχιώτες είναι αυτοί που βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς όλοι οι άνδρες πλην του Μάνου Μαλλιαρού είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση και είναι σίγουρο πως στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στις 21.40, στον ΣΚΑΪ, μία μπλε δάδα θα σβήσει.

Διαβάστε επίσης - Survivor: «Πίνω φρέντο εσπρέσσο και είμαι ωραίος» - Οι Αθηναίοι πείραξαν γνωστό τραγούδι και μας «έκαψαν»

Τα Παιχνίδια της Καραϊβικής έρχονται για να δώσουν χαρά στους Survivors και πολλά απολαυστικά στιγμιότυπα στους τηλεθεατές!

Το αγώνισμα επάθλου φαγητού φέρνει τις δύο ομάδες σε ένα στίβο μάχης με νερό. Αθηναίοι και Επαρχιώτες βάζουν τα δυνατά τους για να ισορροπήσουν και να μη πέσουν μέσα στην πισίνα, όταν όμως οι κύλινδροι περιστρέφονται αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο.

Ένας τραυματισμός την ώρα του αγώνα διακόπτει τη ροή του για πολλή ώρα και οι δύο ομάδες έρχονται σε ρήξη. Κανείς δεν δείχνει τη διάθεση να υποχωρήσει, ενώ σύμφωνα με τα spoilers, οι Επαρχιώτες φέρονται να είναι αυτοί που θα πάρουν τη ρεβάνς και θα κερδίσουν τον αγώνα.

Διαβάστε επίσης - Baywatch: Η μόνη φορά που έπαιξαν μαζί Πάμελα Άντερσον και Κάρμεν Ηλέκτρα

Survivor: Ποιους σώζει το κοινό και η αποχώρηση της εβδομάδας

Το Συμβούλιο του Nησιού στο αποψινό (4/2) επεισόδιο του Survivor αναμένεται να είναι γεμάτο ένταση.

Σε αυτό, ο Χρήστος Μυλωνάς, ο Ιωάννης Ρέβης, ο Σταύρος Φλώρος, ο Μιχάλης Σηφάκης και ο Γιώργος Πολύχρος θα μάθουν ποιοι έλαβαν τη στήριξη του κοινού και ποιοι θα χρειαστεί να μονομαχήσουν για την παραμονή τους.

Ως προς το ποιοι παίκτες θα σωθούν, μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε και να πούμε πως αυτοί θα είναι ο Σταύρος Φλώρος και ο Μιχάλης Σηφάκης για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Ο πρώτος έχει ξανασωθεί από το κοινό και με τη στάση του κερδίζει φαν εάν κρίνουμε από το X και ο δεύτερος είναι ούτως ή άλλως γνωστός στο κοινό.

Διαβάστε επίσης - Ρία Ελληνίδου: Η ξεχασμένη εμφάνιση στο «Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά» 12 χρόνια πριν

Από κει και πέρα ο παίκτης που είναι το πιθανότερο να πάει σε μονομαχία είναι ο Ιωάννης Ρέβης για τον οποίο πολλοί τηλεθεατές έχουν σχολιάσει μέσω X όλο αυτό το διάστημα πως δεν προσφέρει κάτι στην ομάδα και απορούν πώς έχει φτάσει μέχρι εδώ στο παιχνίδι.

Τώρα το αν θα αντιμετωπίσει τον Γιώργο Πολύχρο ή τον Χρήστο Μυλωνά, εάν κρίνουμε πάλι από τα tweets στο X, η ζυγαριά γέρνει προς τον δεύτερο, αφού ο πρώτος δείχνει να είναι συμπαθής στους φαν του Survivor.

Πάντως, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, την ώρα της μονομαχίας, η εξέδρα των Επαρχιωτών δείχνει ξεκάθαρα την προτίμησή της και αυτό είναι πολλά υποσχόμενο για το ριάλιτι κομμάτι στα επόμενα επεισόδια του Survivor.

Survivor, Κυριακή-Τρίτη 21:00 και Τετάρτη στις 21:40 στον ΣΚΑΪ