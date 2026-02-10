Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (10/2) τον αγώνα για την τρίτη ασυλία

Στο χθεσινό (9/2) επεισόδιο του Survivor είδαμε τους Αθηναίους να υφίστανται δεύτερη σερί ήττα που είχε ως αποτέλεσμα να βγει υποψήφιος για αποχώρηση ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ αναδείχθηκε ο δεύτερος υποψήφιος από τους Αθηναίους.

Κοντά στην υποψηφιότητα βρέθηκε και ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, φωτογραφίζοντας τις νέες αφίξεις της ομάδας ως υπεύθυνες για αυτό. Οι Επαρχιώτες παραξενεύτηκαν με αυτή την εξέλιξη, διακρίνοντας ένα μοίρασμα μέσα στην Κόκκινη ομάδα.

Στο νέο επεισόδιο του Survivor που θα προβληθεί απόψε, Τρίτη (10/2), στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, οι Κόκκινοι θέλουν τη ρεβάνς όμως οι Επαρχιώτες δεν είναι εύκολος αντίπαλος.

Βέβαια και οι Μπλε έχουν τα δικά τους εσωτερικά θέματα να λύσουν. Όλο και περισσότερα μέλη της ομάδας αρχίζουν να δυσανασχετούν με τη στάση του Μιχάλη Σηφάκη.

Ο «αρχηγός», που μέχρι τώρα ήταν αδιαμφισβήτητος, αντιμετωπίζει μία αλλαγή στην στάση ορισμένων Επαρχιωτών. Πώς θα εξελιχθούν οι ισορροπίες;

Survivor: Ποια ομάδα κερδίζει απόψε (10/2) την τρίτη ασυλία

Ο τρίτος αγώνας ασυλίας συνδυάζει πολλαπλές δεξιότητες και η μάχη για τη διεκδίκηση είναι αμφίρροπη και σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, θα είναι ένας αγώνας για «γερά νεύρα».

Η πείνα δυσκολεύει περισσότερο την κατάσταση για τους Αθηναίους, οι οποίοι θέλουν διακαώς να νικήσουν απόψε αφού μια τρίτη σερί ήττα θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην ομάδα αφού δεν θα ξέρουν ποιον να ψηφίσουν.

Υπενθυμίζουμε ότι οι νέοι παίκτες έχουν ασυλία όλη την εβδομάδα, άρα δεν μπορούν να ψηφιστούν, ενώ εκτός από τον Αλέξανδρο, υποψήφια είναι και η Κέλλυ Μποφίλιου.

Στο ερώτημα ποιά ομάδα θα κερδίσει, η απάντηση σήμερα (10/2) δεν μπορεί να δοθεί εύκολα, αφού το τοπίο είναι θολό.

Κάποιες διαρροές κάνουν λόγο για νίκη των Αθηναίων, αλλά αυτή τη φορά ούτε το τρέιλερ μπορεί να βοηθήσει, οπότε η απάντηση θα δοθεί επί της οθόνης απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Το σίγουρο είναι ότι οι υποψήφιοι της τρέχουσας εβδομάδας και οι υποψήφιοι της επόμενης εβδομάδας θα τεθούν μαζί στην ψηφοφορία του κοινού.

Όσα περισσότερα άτομα βγουν από μία ομάδα, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο κίνδυνος για μία αποχώρηση.

Ποιος θα καταφέρει να πάρει τη νίκη απόψε (10/2) στο Survivor και από ποια ομάδα θα αναδειχθεί η τρίτη υποψηφιότητα;

Το όνομα που ανακοινώνεται γίνεται αφορμή για να ακουστούν πολλά…

Survivor, από Κυριακή έως Τρίτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ