Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (10/5) την πρώτη ασυλία και ποιοι αλλάζουν ομάδα

Η μεταγραφική περίοδος στο Survivor είχε ξεκινήσει με την αλλαγή ομάδας στους Μιχάλη Σηφάκη και Δημήτρη Θεοδωρόπουλο και συνεχίζεται απόψε (10/5) στις 21.00 στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, με νέες μετακινήσεις.

Η αποχώρηση της Μαντίσα Τσότα δείχνει να επηρεάζει σε βάθος την Κόκκινη ομάδα. Ο Αλέξανδρος Benzy Καραντώνης μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις θέτει ως στόχο του την αποχώρηση του Μιχάλη Σηφάκη και της Μιλένας Σδρένια. Θα βρει συμμάχους στις προθέσεις του;

Και στους Μπλε, όμως, σχολιάζεται έντονα η στάση του Μιχάλη την ώρα της αποχώρησης και τα λόγια που είπε στη Μαντίσα…

Το πρώτο αγώνισμα ομαδικής ασυλίας φέρνει τις δύο ομάδες στο στίβο μάχης. Μόνο που πριν από το αγώνισμα, μία ανακοίνωση φέρνει αναστάτωση στους Κόκκινους και τους Μπλε.

Η μεταγραφική περίοδος συνεχίζεται και έχει έρθει η ώρα για νέες μετακινήσεις! Η μπαντάνα κάποιων αλλάζει χρώμα… Οι αλλαγές οδηγούν σε νέες παρέες και οι στρατηγικές αναπροσαρμόζονται!

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο παίκτριες θα αλλάξουν ομάδα στο σημερινό (10/5) επεισόδιο και αυτές είναι η Ιωάννα Δεσύλλα που περνάει από τους Επαρχιώτες στους Αθηναίους και η Μιλένα Σδρένια που θα κάνει την αντίστροφη διαδρομή, περνώντας από τους Κόκκινους στους Μπλε.

Μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες στις δύο ομάδες από εδώ και στο εξής, αφού αν επιβεβαιωθούν οι παραπάνω μεταγραφές, θα «σπάσουν» συμμαχίες που είχαν διαμορφωθεί εδώ και καιρό.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, οι δύο ανανεωμένες ομάδες θα ριχτούν στον στίβο μάχης, διεκδικώντας την πρώτη ασυλία της εβδομάδας, την οποία φέρονται να κερδίζουν οι Επαρχιώτες.

Στο Συμβούλιο του νησιού, η ηττημένη ομάδα θα κληθεί να δώσει την πρώτη υποψηφιότητα. Ποιο όνομα θα βγει από την κάλπη; Εάν όντως ηττηθούν οι Αθηναίοι, το πιθανότερο είναι να κινηθούν όπως και τις προηγούμενες φορές ανάμεσα στον Νίκο Κάππο και τον Αλέξανδρο Κούρτοβικ με τον πρώτο να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

