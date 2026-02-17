Survivor spoiler: Ποιος κερδίζει σήμερα (17/2) τον αγώνα για την τρίτη ασυλία

Το Survivor επιστρέφει απόψε Τρίτη (17/2) στον ΣΚΑΪ με νέο επεισόδιο στο οποίο θα δούμε τον αγώνα για την τρίτη ασυλία της εβδομάδας, αλλά και πολλές εντάσεις, εάν κρίνουμε από το τρέιλερ του ΣΚΑΪ που είναι στον αέρα.

Πρώτα πρώτα βλέπουμε την ομάδα των Επαρχιωτών πιο διχασμένη από ποτέ με τις Φανή Παντελάκη, Ιωάννα Δεσύλλα και Αναστασία Στεργίου να στρέφουν τα «βέλη» τους στον Μιχάλη Σηφάκη, ενώ με τις θέσεις τους δείχνει να ασπάζεται και ο Γιώργος Πολύχρος.

Με άλλα λόγια, η «αποκαθήλωση» του Μιχάλη Σηφάκη από τη θέση του αρχηγού συνεχίζεται με τους περισσότερους παίκτες να έχουν δηλώσει ξεκάθαρα τη θέση τους την ώρα που κάποιοι άλλοι κρατούν χαμηλούς τόνους περιμένοντας τις εξελίξεις… Πώς θα αντιδράσει ο ίδιος σε όσα βλέπει και σε όσα καταλαβαίνει πως λέγονται για εκείνον;

Στο χθεσινό (16/2) επεισόδιο η Φανή, με αφορμή τσακωμό με τον Γιάννη Ρέβη, έβαλε στο στόχαστρο τον Μιχάλη Σηφάκη, αποκαλώντας τον ψεύτη και λέγοντας πως δεν θέλει καμία επαφή μαζί του, μια θέση που επαναλαμβάνει και στο σημερινό επεισόδιο του Survivor.

«Αν ο Μιχάλης νόμιζε ότι τόσο καιρό ήταν coach, μάλλον κάνει λάθος, προσωπικά δεν χρειάζομαι coach», θα πει σήμερα η Ιωάννα, με την Αναστασία να συμπληρώνει: «Το ότι ακούγεται η φωνή του Μιχάλη περισσότερο γιατί είναι πιο βαριά, δεν σημαίνει κάτι».

Συνέχεια, όμως, θα έχει και η κόντρα Μάνου - Benzy, οι οποίοι χθες τσακώθηκαν στο τέλος αναμέτρησής τους και απ' ότι φαίνεται από το τρέιλερ, οι τόνοι ανάμεσα στους δύο παίκτες θα ανέβουν και σήμερα (17/2), πάλι κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος.

Survivor spoiler: Ποια ομάδα κερδίζει απόψε (17/2) την τρίτη ασυλία

Οι Αθηναίοι και οι Επαρχιώτες θα αγωνιστούν για μία ακόμα ασυλία, την τρίτη αυτής της εβδομάδας, με τον αγώνα να έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Κόκκινους, καθώς η ομάδα έχει στον τάκο τέσσερις υποψήφιους παίκτες και συγκεκριμένα τους Αλέξανδρο Κούρτοβικ, Βασιλική Μουντή, Κέλλυ Μποφίλιου, Χρυσοβαλάντη Πάκο έναντι μόλις ενός, του Γιάννη Ρέβη που έχουν οι Μπλε.

Μην ξεχνάμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε αποχώρηση και έτσι θα μαζευτούν 6 συνολικά υποψήφιοι παίκτες από τους οποίους οι 4 θα σωθούν από το κοινό.

Τώρα ως προς την αποψινή αναμέτρηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο θέλει τους Αθηναίους να παίρνουν τη ρεβάνς και να κερδίζουν την ασυλία, στέλνοντας τους Επαρχιώτες στο Συμβούλιο του Νησιού να αλληλοψηφιστούν.

Το αν θα επαληθευτεί αυτό το σενάριο θα το δούμε απόψε (17/2) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Πάντως, το σίγουρο είναι ότι ο τελευταίος αγώνας ασυλίας της εβδομάδας είναι γεμάτος οριακές αναμετρήσεις, που δείχνουν πλέον πως οι δύο ομάδες παίζουν στα ίσα.

Survivor: Ποιοι είναι το πιθανότερο να σωθούν από την ψηφοφορία του κοινού

Στο Συμβούλιο του Νησιού, η ηττημένη ομάδα θα πρέπει να αποφασίσει ποια θα είναι η νέα υποψηφιότητα. Όμως μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής αλλάζει τα δεδομένα…

Αν και δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα κάποιο spoiler ως προς το ποιοι σώζονται από το κοινό, οι παίκτες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες είναι ο Αλέξανδρος και η Βασιλική.

Μένει να δούμε ποιος θα είναι ο έκτος παίκτης που θα βγει υποψήφιος απόψε (17/2) και αν θα είναι από τους παλιούς παίκτες ή από τους καινούριους που μπήκαν στο Survivor μόλις την προηγούμενη εβδομάδα και συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η εύκολη λύση.