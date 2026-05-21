Survivor: Τι τηλεθέαση έκανε το φινάλε του ριάλιτι επιβίωσης με το τελευταίο Συμβούλιο

Αυλαία έπεσε χθες (20/5) οριστικά για το Survivor μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου με τον Γιώργο Λιανό να ανακοινώνει στο τελευταίο Συμβούλιο του Νησιού την κοινή απόφαση παραγωγής και παικτών το έπαθλο να δοθεί στον νεαρό παίκτη.

Τόσο ο παρουσιαστής όσο και οι παίκτες έστειλαν την αγάπη και τη στήριξή τους στον Σταύρο Φλώρο, ο οποίος πλέον βρίσκεται στο Μαϊάμι για αποκατάσταση.

Το τελευταίο επεισόδιο του Survivor ήταν ιδιαίτερα σύντομης διάρκειας αφού κράτησε σχεδόν 15 λεπτά και από πλευράς τηλεθέασης, στο δυναμικό κοινό σημείωσε μέσο όρο 6,8% και στο γενικό σύνολο 9,2%.