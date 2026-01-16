Συναντήσεις «φωτιά» με την πρώην ομάδα της Τσολάκη - Σε ποια εκπομπή συνεχίζουν;

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στο γραφείο που στέγαζε μέχρι και πριν λίγες εβδομάδες την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη στα στούντιο Καππα στα Σπάτα συναντήθηκε η δημοσιογραφική ομάδα του «Πρωινό Σαββατοκύριακο» που ολοκληρώθηκε πρόωρα. Στελέχη του καναλιού και της παραγωγής μίλησαν με τους δημοσιογράφους καθησυχάζοντάς τους πως όλοι πρόκειται να απορροφηθούν στη νέα εκπομπή που ετοιμάζει το κανάλι.

Δεν αναφέρθηκε ούτε το όνομα, δηλαδή της παρουσιάστριας Κατερίνας Καραβάτου, ούτε η ζώνη αλλά ούτε και ο τίτλος. Από την ομάδα των «μπροστά» ο μόνος που έδωσε το «παρών» ήταν ο δημοσιογράφος Νίκος Μισήρης ο οποίος συνεχίζει στη νέα εκπομπή.

Δεδομένη είναι και η παρουσία των Γραμμέλη και Αντωνά οι οποίες θα μιλήσουν απευθείας με τα στελέχη του καναλιού σε κατ’ ιδίαν ραντεβού. Το νέο πρόσωπο που ακούγεται για την εκπομπή του Σαββατοκύριακου είναι του Γιάννη Πουλόπουλου ο οποίος είχε άλλωστε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 από το προηγούμενο καλοκαίρι.

Ο δημοσιογράφος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Κατερίνα Καινούργιου είχε συζητήσει για να ενταχθεί στην ομάδα της εκπομπής «Εδώ TV» με τους Ναταλί Κάκκαβα και Γρηγόρη Γκουντάρα ωστόσο δεν υπήρξε τελικά συμφωνία. Μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει συνάντηση των στελεχών του ΑΝΤ1 με την Κατερίνα Καραβάτου για να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες.