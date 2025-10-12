Τατιάνα Στεφανίδου: Πολύ πριν το Power Talk, η εκπομπή που χρειάστηκε ολικό λίφτινγκ για να «σωθεί»

Μετά από έναν χρόνο αποχής από τα τηλεοπτικά πλατό, η Τατιάνα Στεφανίδου επέστρεψε στις αρχές του Σεπτεμβρίου μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ με την εκπομπή Power Talk, η οποία προβαλλόταν καθημερινά στις 17:45, δίνοντας lead in στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Παρά το γεγονός ότι η εκπομπή είχε διαφημιστεί έντονα ήδη από τα μέσα Ιουλίου και παρά το γεγονός ότι η Τατιάνα Στεφανίδου είναι από τις λίγες παρουσιάστριες που έχει αλλάξει πολλά κανάλια και ζώνες από τα μέσα των '90s που μας συστήθηκε μέχρι σήμερα, κατορθώνοντας πάντα σε κάθε νέο εγχείρημα να βρίσκει το κοινό της, βάσει στοιχείων τηλεθέασης, αυτή τη φορά κάτι τέτοιο δε συνέβη.

Τα νούμερα τηλεθέασης, τα οποία ήδη από την πρώτη εβδομάδα προβολής του Power Talk ήταν πολύ χαμηλά, παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα η εκπομπή να ολοκληρώσει πρόωρα τον κύκλο της την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Ήταν ίσως η μόνη φορά που εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου είχε σημειώσει τόσο χαμηλά μονοψήφια νούμερα τηλεθέασης, αλλά όχι η πρώτη που η παρουσιάστρια κλήθηκε να κάνει μεγάλες αλλαγές στη θεματολογία εκπομπής της για να συγκεντρώσει μεγαλύτερα ποσοστά.

Το ολικό λίφτινγκ στο «Μίλα» του Star

Το φθινόπωρο του 2011 και έχοντας παρουσιάσει με επιτυχία για έναν χρόνο στο Star την εκπομπή «Αξίζει να το Ζεις», η Τατιάνα Στεφανίδου αποφασίζει να δοκιμάσει κάτι τελείως διαφορετικό και να στήσει ένα γυναικείο μαγκαζίνο στη μεσημεριανή ζώνη χωρίς να είναι η ίδια η κεντρική παρουσιάστρια παρά να έχει στο πλευρό της άλλες τέσσερις γυναίκες.

Η εκπομπή ονομάζεται «Μίλα» και βασίζεται στο αμερικανικό «The Talk», ενώ στο πλευρό της παρουσιάστριας επιλέγονται να είναι η Μαρία Σταματέρη, η Σοφία Βόσσου, η Sunny Μπαλτζή και η Τζούλη Αγοράκη.

Στο τρέιλερ που είχε παίξει πολύ στο Star προς τα τέλη του καλοκαιριού η Τατιάνα Στεφανίδου υποδεχόταν και σύστηνε στο κοινό τις τέσσερις νέες συνεργάτιδές της υπό τον ήχο του «Can't Touch This» του M.C. Hammer, με χαμόγελα και ανεβασμένη διάθεση.

Ωστόσο, αν και το πρώτο διάστημα η εκπομπή πήγαινε καλά, σιγά σιγά η τηλεθέαση έπεσε και σίγουρα δεν κινούνταν στα υψηλά επίπεδα που ήταν συνηθισμένη η Τατιάνα Στεφανίδου με αποτέλεσμα να αρχίσουν οι αλλαγές στη θεματολογία για να ανέβουν τα νούμερα.

Κάτι τέτοιο μάλλον δε συνέβη και μπορεί να μην τέθηκε θέμα κοψίματος της εκπομπής, αλλά στο τέλος του πρώτου μισού της σεζόν αποφασίστηκε από τη διοίκηση του σταθμού ένα ολικό λίφτινγκ στην εκπομπή.

Έτσι, στο πλατό έμεινε και πάλι μόνη της η Τατιάνα Στεφανίδου ως κεντρική παρουσιάστρια, η Σοφία Βόσσου και η Sunny Μπαλτζή τέθηκαν εκτός, η Μαρία Σταματέρη ανέλαβε να κάνει εξωτερικές συνεντεύξεις, ενώ η Τζούλη Αγοράκη εμφανιζόταν στο πλατό για λίγα λεπτά.

Μάλιστα, τότε η Βόσσου δεν είχε κρύψει τη δυσαρέσκειά της για τον χειρισμό του σταθμού στο όλο θέμα, λέγοντας πως κάθε φορά που τα νούμερα δεν ήταν καλά, «γινόταν πανικός».

Από πλευράς της η Τατιάνα Στεφανίδου είχε δηλώσει πως ο σταθμός είχε αποφασίσει να επιστρέψει η εκπομπή στο προηγούμενο concept που κρίθηκε πιο επιτυχημένο και κακά τα ψέματα, ήταν και γνώριμο στους τηλεθεατές που την ακολουθούσαν πιστά ανά τα χρόνια στις εκπομπές της, να είναι δηλαδή η κεντρική παρουσιάστρια.

Το «λίφτινγκ» στο «Μίλα» πέτυχε και έτσι η εκπομπή συνέχισε μέχρι το τέλος της σεζόν και για άλλα δύο χρόνια, ενώ στη συνέχεια, τη σεζόν 2014-2015 η Τατιάνα Στεφανίδου παρουσίασε την εκπομπή «Μία», ολοκληρώνοντας με αυτή τη συνεργασία της με το Star.