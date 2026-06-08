Τέλος «το Παιδί» από την ΕΡΤ παρά το ναι της αρχής - Γιατί κόβεται η σειρά του χρόνου

Παρά τις πληροφορίες του προηγούμενου χρονικού διαστήματος για συνέχιση της σειράς «Το Παιδί» στην ΕΡΤ με δεύτερο κύκλο επεισοδίων τελικά οι υπεύθυνοι της Δημόσιας Τηλεόρασης αποφάσισαν την οριστική ολοκλήρωση της σειράς στο φινάλε της φετινής σεζόν. Το επιβεβαίωσε και ένας εκ των πρωταγωνιστών ο Αλέξανδρος Λογοθέτης με ανάρτησή του στο Instagram. «Βασική ανακοίνωση, που φαντάζομαι ότι θα το έχετε ακούσει. Το αγαπημένο μας ”Παιδί” δεν πήρε δεύτερη σεζόν από την ΕΡΤ. Άγνωστο γιατί. Δεν μπορώ να ξέρω, ειλικρινά σας μιλάω, δεν έχω ιδέα γιατί δεν πήρε».

Μου κάνει και εμένα εντύπωση πώς μία σειρά τόσο επιτυχημένη, με τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο, δεν παίρνει δεύτερη σεζόν. Λοιπόν, δεν πειράζει, σας αγαπήσαμε, μας αγαπήσατε, περάσαμε όμορφα και, όπως και στην "Παραλία”, ήμασταν μαζί σας και ήσασταν μαζί μας». Τώρα, το μόνο που έχω να πω είναι… καλό ταξίδι σε όλους μας. Ελπίζω να βρεθούμε ξανά στο τηλεοπτικό γίγνεσθαι. Ειρήνη και αγάπη, για όλους», έγραψε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός για την απόφαση της ΕΡΤ να μην δώσει πράσινο φως σε δεύτερο κύκλο της σειράς. Μια μέρα νωρίτερα ο συμπρωταγωνιστής του Αλέξανδρος Μούκανος δήλωσε στο «Πρωίαν σε είδον»: «Έχει αποφασιστεί από την διοίκηση της ΕΡΤ να μη συνεχίσει παρ’ όλο που εμείς ήμασταν καθ’ όλα έτοιμοι».

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Μέχρι στιγμής η ΕΡΤ είναι φειδωλή στις εγκρίσεις των σειρών για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Ωστόσο το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να προχωρήσει στην υλοποίηση κάποιων παραγωγών. Αξίζει να σημειωθεί πως κάποιες σειρές έχουν πάρει έγκριση από την προηγούμενη τηλεοπτική περίοδο όπως το «Οι θάλασσες μας χώρισαν» με τους Λέχου – Κακούρη μίνι σειρά εποχής καθώς και το «TV Land» του Γιώργου Φειδά.



