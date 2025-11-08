Τηλεθέαση: Καλπάζει «Το Σόι Σου» - Τρομερά ποσοστά και την 2η εβδομάδα και διπλή πρωτιά

Τρομερά ποσοστά και διπλή πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης κατέγραψε «Το Σόι Σου» το βράδυ της Παρασκευής στην prime time, στην δεύτερη εβδομάδα προβολής του.

Η σειρά του Alpha σημείωσε πάρα πολύ υψηλά ποσοστά και πάτησε κορυφή τόσο στο δυναμικό κοινό, όσο και στο γενικό σύνολο.

Στο δυναμικό, το Σόι είχε μέσο όρο 30,4%, ανεβαίνοντας μέχρι το 35,4% στο τέταρτο (21:00 – 21:15). Στο γενικό, ο μέσος όρος ήταν 30,2%, φτάνοντας μέχρι το 36% στο ίδιο τέταρτο.

Από εκεί και πέρα, στο δυναμικό κοινό ο Γιατρός σημείωσε μέσο όρο 14,6%, το GNTM 11,7%, ο Εκατομμυριούχος 11,2%, η Γη της Ελιάς 8,9%, το Hotel Elvira 4,8% και η Πίεση 1,5%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, η Γη της Ελιάς είχε μέσο όρο 17,4%, ο Εκατομμυριούχος 13,9%, ο Γιατρός 13,8%, το GNTM 9,2%, το Hotel Elvira 6,8% και η Πίεση 2,2%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Το σόι σου – 30,4%

Ο Γιατρός – 14,6%

GNTM – 11,7%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 11,2%

Γη της Ελιάς – 8,9%

Hotel Elvira – 4,8%

Στην πίεση – 1,5%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Το σόι σου – 30,2%

Γη της Ελιάς – 17,4%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 13,9%

Ο Γιατρός – 13,8%

GNTM – 9,2%

Hotel Elvira – 6,8%

Στην πίεση – 2,2%

