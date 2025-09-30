Τσιμιτσέλης για Ρέβη - Κουρδή: «Μου είπαν θα έκαναν ότι έκαναν - Είναι άδικο για εμένα»

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» ήταν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και όπως ήταν φυσικό και επόμενο, αναφέρθηκε στο θέμα με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή με τους οποίους επρόκειτο να συνεργαστεί στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ, αλλά και στην τελευταία διαμάχη του με τον φίλο του Δημήτρη Ουγγαρέζο.

«Είμαι ηθοποιός 25 χρόνια, παρουσίαση και συντονισμό κάνω τώρα. Ασχολείστε με μένα, χωρίς εγώ να έχω προκαλέσει κάτι», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται.

«Έκανα ένα ραντεβού με τον ΣΚΑΪ λίγο πριν πάω διακοπές. Εξαρχής η σύσταση και η σύνθεση ήταν η ίδια. Όλα τα παιδιά, οι δημοσιογράφοι έξω, εκτός στούντιο και ένας συντονισμός στο στούντιο. Οπότε εγώ θα έκανα – όπως και κάνω – τον συντονισμό στο στούντιο και η παρουσίαση θα γινόταν από το κάθε μέρος της Ελλάδας. Μου είπαν για την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή ότι θα έκαναν ό,τι έκαναν και εγώ θα ήμουν μια “τονική ένεση”.

«Έμαθα ότι οι δύο δημοσιογράφοι δεν συμφωνούν με αυτήν την αλλαγή 10 ημέρες πριν από την πρεμιέρα. Δεν καταλάβαινα τι μου γίνεται, δεν ήξερα τι συνέβαινε ακριβώς. Δεν τους έχω δει ποτέ αν και έρχονται στο κανάλι γιατί έχουν σύμβαση. Δεν υπάρχει κάτι προσωπικό. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστούμε, δεν πήγα να πω “κοιτάξτε, αυτοί οι δύο φεύγουν”», ξεκαθάρισε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, τονίζοντας ότι αν αλλάξουν τα πράγματα θα συνεργαστεί με χαρά μαζί τους.

«Όλο αυτό είναι πάρα πολύ άδικο για μένα. Κάτω κάτι το οποίο δεν έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου, το ζωντανό είναι πάρα πολύ δύσκολο και αντί να ασχολούμαι με το πώς θα γίνω καλύτερος, ασχολούμαι με τα άλλα. Μου είναι πολύ δύσκολο να πω αφήνω όλα τα υπόλοιπα απ’ έξω και προχωράω», πρόσθεσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

«Άκουσα το όνομά μου από πολλά πρόσωπα και δεν ξέρω γιατί… Δεν παρουσιάζω εγώ την εκπομπή, οι δημοσιογράφοι παρουσιάζουν τα θέματα και τα ρεπορτάζ. Εγώ πηγαίνω από τον έναν δημοσιογράφο στον άλλον και κάνω ένα προσωπικό σχόλιο, που θα έκανε ένας μέσος τηλεθεατής και προχωράμε. Δεν πήγα σε αποστολή ούτε πήρα συνέντευξη από κάποιον», ξεκαθάρισε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.

«Η αποχώρηση των παιδιών από την εκπομπή έφερε αυτό το αποτέλεσμα, εγώ θεωρώ ότι είμαι παράπλευρη απώλεια», είπε ακόμα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για τον ντόρο που δημιουργήθηκε γύρω από την εκπομπή του.

Τι είπε για την παρεξήγηση με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο

Αμέσως μετά ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην παρεξήγησή του με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

«Κάποια στιγμή που εμείς είχαμε παρεξηγηθεί (με τον Λιάγκα), ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πήγε να μας φτιάξει τις σχέσεις. Για αυτό μου έκανε εντύπωση. Όταν γινόταν όλο αυτό και μου έστελναν αποσπάσματα από τις εκπομπές για το τι λέει ο ένας και ο άλλος… Όταν άκουσα την τοποθέτηση του Δημήτρη σε σχέση με μένα, ο οποίος με είπε ακατάλληλο γι’ αυτό κι ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος που έχει κάνει κάποια τηλεπαιχνίδια, σκέφτηκα “ώπα ρε φίλε, είμαστε φίλοι…” Δεν περιμένω να ακούσω από σένα “τι καταπληκτικός είσαι σε αυτό που κάνεις”. Ακόμα και την κακή κριτική τη δέχομαι και του στέλνω ένα προσωπικό μήνυμα στο κινητό. Δεν βγήκα σε ένα κανάλι να πω κάτι. Ήμουν τσαντισμένος μαζί του εκείνη τη στιγμή.

Έστειλα σε έναν φίλο ένα μήνυμα… Μου στέλνει κάποια μηνύματα που ακόμα και τώρα δεν τα έχω διαβάσει, γιατί ήμουν εκνευρισμένος. Θα τα διάβαζα αργότερα. Και μετά από 3 ημέρες, βγαίνει πάλι ο Δημήτρης και κάνει ένα πολύ μεγάλο σόου σε σχέση με τη φιλία. Δημόσια. Δεν περιμένω να μου χαϊδέψουν τα αυτιά, ούτε τίποτα. Αλλά όταν έχω έναν φίλο σε έναν χώρο, περιμένω τουλάχιστον αυτός να μη με θάψει.

Απογοητεύτηκα πάρα πολύ από τον Δημήτρη. Και μετά ουσιαστικά το λάθος του Δημήτρη – για εμένα – δεν είναι η πρώτη τοποθέτηση, αλλά η επόμενη, μετά το δικό μου μήνυμα. Είμαι ένας άνθρωπος που δέχομαι και την κακή και την καλή κριτική… Αν σου στείλω εγώ ένα προσωπικό μήνυμα και εσύ το εκθέσεις σε μία εκπομπή, θεωρώ ότι είναι λάθος», εξομολογήθηκε ο Γιάννης Τσιμτσέλης.

Τέλος, ο ηθοποιός σημείωσε ότι έπαθε πλάκα με την αρνητική κριτική του Νίκου Μαστοράκη και αναφέρθηκε και στην κόρη του, Εύα, τονίζοντας ότι «είναι πολύ καλό παιδάκι».

«Με ρώτησες πώς αντέχω εγώ, δεν αντέχω. Μικρότερος άντεχα, τώρα δεν αντέχω. Στεναχωριέμαι πολύ στην άδικη κριτική. Επειδή είσαι πολύ καλός μην σταματήσεις να το κάνεις».