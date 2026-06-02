Τζίμα για το κόμμα Τσίπρα: «Εξόχως εντυπωσιακό ότι είναι δεύτερος μόνο με το όνομά του»

Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταφέρει να φτάσει, λίγες μόνο μέρες μετά τη δημιουργία της ΕΛΑΣ, δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, σχολίασε η Ράνια Τζίμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

«Μέσα σε μια εβδομάδα είχαμε τέσσερις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον κ. Τσίπρα στην δεύτερη θέση και σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες τα των μετρήσεων, αν αυτό δεν αλλάξει θα αρχίσει να δημιουργεί ένα κλίμα υπέρ του» ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια σχολίασε «αυτό πάντως είναι εξόχως εντυπωσιακό. Δηλαδή είναι Αλέξης Τσίπρας και ένα όνομα δεν ξέρουμε κάτι άλλο.