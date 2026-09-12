Ξεκινά η προετοιμασία της εκπομπής της Φαίης Σκορδά: Tο πλάνο για το πότε βγαίνει στον «αέρα»

Στο Μαρούσι βρέθηκε τα προηγούμενα 24ωρα η Φαίη Σκορδά καθώς η τηλεοπτική της επιστροφή μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η παρουσιάστρια τελικά θα αναλάβει σε πρώτη φάση ψυχαγωγική εκπομπή το Σαββατοκύριακο όχι στη μεσημβρινή ζώνη του σταθμού όπως αρχικά είχε ακουστεί αλλά στη μεσημβρινή.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής της στον ΑΝΤ1 έδωσε το παρόν στο δείπνο που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Τρίτη σε γνωστό εστιατόριο και στο οποίο έδωσαν το παρόν όλοι οι παρουσιαστές της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας του ΑΝΤ1 αλλά και σύσσωμη η διοικητική ομάδα του καναλιού με επικεφαλής τον Πρόεδρο του ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ Θοδωρή Κυριακού.

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Η Φαίη Σκορδά έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις για τη μορφή και το περιεχόμενο της νέας της εκπομπής και σύντομα θα ξεκινήσουν και οι σχετικές συζητήσεις με

υποψήφιους συνεργάτες.

Ενδεχομένως πάντως η νέα εκπομπή να μην βγει στην έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν μαζί με τις υπόλοιπες ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκπομπές του καναλιού του Αμαρουσίου αλλά λίγο αργότερα.