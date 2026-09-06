Πολύ πριν τους Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλο: 6 παρουσιάστριες που βρέθηκαν απέναντι στην παλιά τους εκπομπή

Την εβδομάδα που μας πέρασε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος έκαναν πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ με την εκπομπή «Studio στις 3», η οποία από αυτή τη Δευτέρα (7/9) θα βρεθεί αντιμέτωπη με το «Στούντιο 4» που παρουσίαζε το δίδυμο μέχρι τον Ιούνιο στην ΕΡΤ και πλέον σκυτάλη παίρνουν η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος.

Η μετακίνηση των Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλου στον ΣΚΑΪ έχει χαρακτηριστεί η «μεταγραφή της χρονιάς» με τους δύο παρουσιαστές να κρατάνε στη νέα τους εκπομπή τη συνταγή που έκανε το «Στούντιο 4» να αγαπηθεί από το τηλεοπτικό κοινό και από την επόμενη εβδομάδα θα κληθούν να αναμετρηθούν με αυτό που έκτισαν στη μεσημεριανή ζώνη της ΕΡΤ τα προηγούμενα χρόνια.

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Προφανώς στα 37 χρόνια της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, οπότε ας γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και ας θυμηθούμε 6 παρουσιάστριες που κλήθηκαν να «τα βάλουν» με το προϊόν που οι ίδιες είχαν «απογειώσει» στους πίνακες τηλεθέασης επειδή σε όλες τις περιπτώσεις - πλην μίας - άλλαξαν τηλεοπτική στέγη.

Ελένη Μενεγάκη

Το καλοκαίρι του 2005 η Ελένη Μενεγάκη αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 μετά από δέκα χρόνια στο τιμόνι της εκπομπής «Πρωινός Καφές» και πηγαίνει στον Alpha όπου από τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ξεκινά να παρουσιάζει την πρωινή εκπομπή «Καφές με την Ελένη».

Η συνταγή ήταν η ίδια, ενώ πολλοί ήταν και οι συνεργάτες της Μενεγάκη που την ακολούθησαν από τον ΑΝΤ1 στον Alpha.

Έτσι, η τότε «βασίλισσα της πρωινής ζώνης» βρέθηκε απέναντι από τον «Πρωινό Καφέ» που συνέχισε κανονικά στον ΑΝΤ1 με νέα οικοδέσποινα πλέον την Ελεονώρα Μελέτη, η οποία τότε συστήθηκε στο ευρύ κοινό.

Παρά το γεγονός ότι το πρώτο διάστημα ο «Καφές με την Ελένη» ζοριζόταν στους πίνακες τηλεθέασης, τελικά βρήκε το δικό του κοινό και σημείωνε υψηλές τηλεθεάσεις.

Βίκυ Χατζηβασιλείου

Τη σεζόν 2004-2005 η Βίκυ Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει την παρουσίαση της εβδομαδιαίας κοινωνικής εκπομπής «Έχεις Γράμμα» στην prime time ζώνη του Alpha με την τηλεθέαση να χτυπάει «κόκκινο» κάθε εβδομάδα.

Στα μισά της δεύτερης σεζόν και συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2006 ο ΑΝΤ1 αγοράζει τα δικαιώματα από την ξένη εταιρεία παραγωγής και έτσι το «Έχεις Γράμμα» ξεκινά να προβάλλεται από το κανάλι του Αμαρουσίου με παρουσιάστρια την Αλεξάνδρα Καπελετζή.

Την ίδια στιγμή ο Alpha δεν έκατσε με σταυρωμένα χέρια, αλλά απάντησε αγοράζοντας τα δικαιώματα του The Package και έτσι γεννήθηκε το «Πάμε Πακέτο», το οποίο συνέχισε να χαρίσει υψηλές τηλεθεάσεις στον σταθμό σε αντίθεση με το ανανεωμένο «Έχεις Γράμμα» που δεν έφερε την αναμενόμενη τηλεθέαση στον ΑΝΤ1 και ολοκληρώθηκε σχετικά γρήγορα.

Τατιάνα Στεφανίδου

Το φθινόπωρο του 2001 η Τατιάνα Στεφανίδου παρουσιάζει στο Tempo TV (πρώην New Channel) τη μεσημεριανή εκπομπή «Γυάλινος Τοίχος», αλλά εκείνη την περίοδο ο σταθμός αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.

Έτσι, η παρουσιάστρια αποχώρησε και μετακινήθηκε στο Alter όπου συνέχισε να παρουσιάζει την εκπομπή στην ίδια ζώνη πάλι με μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο, το κενό που άφησε πίσω της στο Tempo κάλυψε η μέχρι τότε αρχισυντάκτριά της, Χριστίνα Λαμπίρη, με την παρόμοιας θεματολογίας εκπομπή «Best Seller».

Και κάπου εκεί ξεκίνησε η μεγάλη κόντρα μεταξύ των δύο εκπομπών, καθώς μπορεί η Στεφανίδου να κέρδιζε την πρωτιά στην τηλεθέαση, όμως, η Λαμπίρη δεν άργησε να βρει το κοινό της και μάλιστα, από την επόμενη τηλεοπτική σεζόν που μετακόμισε στο Star και η εκπομπή της μετονομάστηκε σε Super Star, έγινε ακόμα πιο υπολογίσιμη και δύσκολη αντίπαλος.

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Αννίτα Πάνια

Το 1995 η Αννίτα Πάνια ξεκινάει να παρουσιάζει κάθε Σαββατοκύριακο απόγευμα στο Μακεδονία TV την εκπομπή «Χρυσό Κουφέτο» προσπαθώντας να βρει ταίρι στις γυναίκες και τους άνδρες που βρίσκονταν στο πλατό με την όλη ιδέα να ανήκει στην ίδια.

Τη σεζόν 1995-1995 το Χρυσό Κουφέτο μετακομίζει στο New Channel με την τηλεθέαση να απογειώνεται, όπως και η δημοτικότητα της παρουσιάστριας, η οποία δεν θύμιζε καμία άλλη ξανθιά παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης.

Έτσι, την επόμενη σεζόν (1996-1997) η εκπομπή μεταφέρεται στο Star Channel όπου σημειώνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι του New Channel δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια και δημιούργησαν την εκπομπή «Λογοδοσμένοι» με παρουσιάστρια την ηθοποιό, Γιούλη Ηλιοπούλου, με το concept να είναι πάνω κάτω το ίδιο.

Και κάπου εκεί κηρύχθηκε «πόλεμος» στην απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου με την κάθε εκπομπή να έχει το δικό της φανατικό κοινό αν και η Πάνια εξακολουθούσε να έχει το προβάδισμα στην τηλεθέαση.

Σοφία Αλιμπέρτη

Τη σεζόν 2004-2005 η Σοφία Αλιμπέρτη παρουσίαζε με μεγάλη επιτυχία τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στον Alpha το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο «Αυτό μας Έλειπε», το οποίο, όπως ήταν φυσικό, πήρε το πράσινο φως και για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Ωστόσο, στις αρχές του 2006 η ηθοποιός και παρουσιάστρια αποχώρησε από τον σταθμό και μετακόμισε στον ΑΝΤ1 όπου παρουσίασε το Fame Story 4.

Την επόμενη σεζόν δε επέστρεψε στα Σαββατοκύριακα παρουσιάζοντας την πρωινή εκπομπή «Καλομελέτα και Έρχεται» και παίζοντας ουσιαστικά απέναντι από το «Αυτό μας Έλειπε» που είχε συνεχίσει κανονικά μετά την αποχώρησή της με οικοδεσπότη τον - μέχρι πρότινος συμπαρουσιαστή της - Θανάση Πάτρα.

Η πρωινή εκπομπή της Αλιμπέρτη στον ΑΝΤ1 κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό και προβλήθηκε για τρεις σεζόν μέχρι το καλοκαίρι του 2009, έχοντας, βέβαια, απέναντί της την παλιά της εκπομπή σε μια ζώνη που η ίδια είχε χτίσει από το μηδέν στον Alpha.

Φαίη Σκορδά

Το καλοκαίρι του 2022 η Φαίη Σκορδά αποχωρεί από τον ΑΝΤ1 μετά από σχεδόν μια δεκαετία στο τιμόνι της εκπομπής «Το Πρωινό» (κάποιες χρονιές μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα) και μετακομίζει στον Alpha όπου αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη 10.00-13.00 του σταθμού του Φαλήρου.

Κάποιοι στενοί της συνεργάτες την ακολουθούν και τον Σεπτέμβριο κάνει πρεμιέρα το «Πρωινό μας» με τον τίτλο να θυμίζει τόσο τον τίτλο της εκπομπής στον ΑΝΤ1 όσο και τον τίτλο της εκπομπής (Πρωινό mou) που παρουσίαζε - μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα - πιο πριν στο Mega.

Η συνταγή ήταν η γνώριμη με την παρουσιάστρια να προσπαθεί όμως να κρατήσει ένα περισσότερο ψυχαγωγικό ύφος παρά infotainment που είχε γίνει πλέον της μόδας και να παίζει απέναντι από «Το Πρωινό» από το οποίο αρκετές φορές βρέθηκε πιο ψηλά στους πίνακες τηλεθέασης, κυρίως, όμως, στις αρχές της σεζόν.

Στη συνέχεια η τηλεθέαση υποχώρησε και έτσι την επόμενη σεζόν ο ΣΚΑΪ μετέφερε τη Σκορδά στη ζώνη 12.00-14.00 επαναφέροντας τους Αταίριαστους στο 10.00-12.00. Στο τέλος εκείνης της σεζόν η παρουσιάστρια μετακόμισε στο Mega όπου παρουσίασε το Buongiorno.