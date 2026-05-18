Ξέσπασε ο Λιάγκας: «Μα δεν ντρέπονται λίγο εκεί στην ΕΡΤ; Πού 'ναι ο Ακύλας σήμερα; Κουβά»

Ο Γιώργος Λιάγκας έβαλε σήμερα (18/5) στο στόχαστρο τους υπεύθυνους της ΕΡΤ που όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν δημιουργήσει προσδοκίες ακόμα και για νίκη της Ελλάδας στη φετινή Eurovision 2026 που νίκησε η Dara από τη Βουλγαρία και τελικά ο Akylaς με το Ferto κατέληξε στην 10η θέση.

«Κι εκεί που μας είχανε ψήσει όλοι, γιατί μας είχανε ψήσει η αλήθεια είναι ότι θα ξεκινήσουμε σήμερα με Ακύλα και θα 'ναι από πρώτος έως τρίτος στη χειρότερη, αυτό μας λέγανε. Εμείς το ακολουθήσαμε και στηρίξαμε. Φέτος κύριοι, δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα.

Μας λέγανε θα σκίσει, το πιστέψαμε, στηρίξαμε. Ξαφνικά χορεύουμε Δευτέρα πρωί bangaranga, bangaranga. Αυτή είναι η αλήθεια, βάλτε το, τι να κάνουμε... Αυτό χορεύουμε», είπε στην έναρξη του Πρωινού ο Γιώργος Λιάγκας.

«Εμείς πάλι κουβά. Δε φταίει ο Ακύλας, ούτε το τραγούδι φταίει, φταίνε όμως αυτοί που έπεισαν εμάς ότι θα κερδίσουμε. Γιατί μας έπεισαν. Επίσης, δεν 'πείσαν μόνο εμάς, 'πείσαν και τον Μητσοτάκη. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει», συμπλήρωσε.

«Τι θέλουν να κάνουν οι πολιτικοί; Να φωτογραφηθούν δίπλα στην επιτυχία. Δηλαδή, αμφιβάλλει κανείς, ότι αν σήμερα ο Ακύλας το 'φερνε, δεν θα ήταν στο Μαξίμου, στις 12 το μεσημέρι; Στις 12 πού θα ήταν ο Ακύλας σήμερα; Στο Μαξίμου! Πού 'ναι ο Ακύλας σήμερα; Κουβά.

Δεν φταίει ο Ακύλας. Ο Ακύλας συμπαθέστατος. Και το τραγούδι, οκ. Έχουμε στείλει και καλύτερα. Αυτή είναι η αλήθεια, ρε παιδιά. Και μη μου πείτε για τον Φωκά. Δεν φταίει η σκηνοθεσία του Φωκά. Το τραγούδι ήταν μέτριο. Αυτή τη δυναμική είχε. Ο Ακύλας σαν περσόνα ήταν καλύτερος από το τραγούδι», δήλωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Η 10η θέση είναι αξιοπρεπέστατη, δεν πατώσαμε κιόλας. Όμως, όταν σου χτίζουν την προσδοκία της πρωτιάς, φαίνεται ότι έχεις πάει κουβά, ότι έχεις πατώσει. Δηλαδή το παιδί το άλλο βγήκε χθες, μόνο τα κλάματα που δεν έβαλε. Είπε να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί να ζητήσει συγγνώμη;

Δεν έφταιξε αυτός ο φουκαράς. Φταίξαν αυτοί που 'πείσαν τους πάντες, ότι ένα παιδί, που πριν τρεις μήνες τραγούδαγε, να πούμε, στην Καπνικαρέα σαν street artist, ότι θα πάει για πρώτη φορά σε πίστα και θα φέρει την πρωτιά σε μια χώρα. Φόρτωσαν στην πλάτη ενός ταλαντούχου, γλυκού παιδιού να φέρει την πρωτιά σε μια χώρα. Αυτοί φταίνε», σχολίασε ο παρουσιαστής του Πρωινού.

«Επειδή μαθαίνω ότι στην ελληνική αντιπροσωπεία εκεί κάποιοι λέγανε: "Ρε παιδιά, μήπως την μπάλα την έχουμε παρασηκώσει ψηλά;" Και λέγανε: "Όχι, αφού θα σκίσει το τραγούδι! Και μια χαρά" και τα λοιπά. Λέει: "Μακάρι… να κρατήσουμε λίγο πιο χαμηλά την μπάλα, μην το ένα, μην το άλλο;". Παίξαμε με τα στοιχήματα.

Μα στα στοιχήματα θα μπορούσε δυνητικά, για να 'ναι τόσο ψηλά ο Ακύλας, να συμμετέχουν Έλληνες επιχειρηματίες και να στοιχηματίζουνε για να ανεβάζουν τόσο ψηλά τον Ακύλα.

Και τα είδατε τα στοιχήματα. Δεν λένε τίποτα. Κουβά η Ελλάδα, κουβά και η Φινλανδία… Τα δύο μεγάλα φαβορί που μας λέγανε. Ποια φαβορί; Πήγανε κουβά. Και να μου πείτε ότι είναι άδικη η θέση;

Εγώ διαφωνώ ότι είναι άδικη η θέση. Τώρα πια μπορούμε να τοποθετηθούμε. Θα μπορούσε το τραγούδι αυτό να 'ναι έβδομο, όγδοο. Δεν θα μπορούσε να 'ναι στην πεντάδα. Γιατί υπήρχαν τουλάχιστον πέντε τραγούδια, που τουλάχιστον για τη δική μου αισθητική, τη μουσική, ήταν καλύτερα απ’ αυτό του Ακύλα.

Και το ξαναλέω. Το παιδί αυτό παίρνει άριστα. Ένα συμπαθέστατο παιδί. Εγώ πήγα να κλάψω χθες που τον είδα να πάει να κλάψει. Γιατί του φορτώσανε ένα βάρος που οι ώμοι του δεν το αντέχουνε», τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Μα δεν ντρέπονται λίγο εκεί στην ΕΡΤ; Δεν ντρέπονται λίγο, να φορτώσουν στο παιδί αυτό το άγχος ότι πρέπει να 'ναι πρώτος έως τρίτος; Αντί να πούνε "Παιδιά, περάσαμε στον τελικό, αυτός ήταν ο στόχος. Και τελεία εκεί. Και ό,τι και να 'ρθει, τελειώσαμε". Αυτό έπρεπε να ήταν το αφήγημα, ώστε η 10η θέση...

Πώς πέρσι τα στοιχήματα δίναν 22η την Κλαυδία, βγήκε η Κλαυδία 6η και πανηγύριζαν όλοι και δικαίως. Γιατί δεν είχαν χτίσει καμία προσδοκία. Τώρα που χτίσαν προσδοκία πρώτοι, δεύτεροι, τρίτοι, πεντάδα σίγουρα λέγαμε όλοι...

Την τελευταία εβδομάδα, σας το 'λεγα εγώ: "Ρε παιδιά, εγώ το βλέπω 5ο-10ο, έχει καλύτερα τραγούδια". Μήπως όμως έχουν δίκιο και αυτοί που λένε; Και εμένα μου ‘χε γεννηθεί η απορία. Εγώ μέτραγα στο μυαλό μου 5 τραγούδια που σαφώς είναι καλύτερα απ’ αυτό του Ακύλα, σαν τραγούδια», είπε στο τέλος ο Γιώργος Λιάγκας.