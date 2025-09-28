Μενού

The Voice: Η ατάκα Μαζωνάκη για το Δρομοκαΐτειο που «πάγωσε» το κοινό

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε και έκανε ένα σχόλιο για την περιπέτεια που πέρασε το καλοκαίρι.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μαζί με το Voice, το σόου που έκανε πρεμιέρα το βράδυ του Σαββάτου (27/9). Η επιστροφή του προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στο κοινό, καθώς ο δημοφιλής καλλιτέχνης γύρισε μετά την περιπέτεια που είχε το καλοκαίρι και τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Ενώ το πλατό σείστηκε κατά την είσοδό του στη σκηνή, ο ίδιος αναφέρθηκε και στο περιστατικό

Με αφορμή τη συμμετοχή ενός βοηθού νοσηλευτή στο Talent Show, η Έλενα Παπαρίζου αναφέρθηκε στις δύσκολες ώρες που πέρασε ο αδελφός της με την υγεία του.

Αμέσως μετά πήρε τη σκυτάλη ο Γιώργος Μαζωνάκης ο οποίος είπε: «Και εγώ μια βόλτα πέρασα και το κάνανε βούκινο». Το κοινό άρχισε να χειροκροτά ενώ οι υπόλοιποι coaches, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης, δεν έκαναν κάποιο σχόλιο.

 

