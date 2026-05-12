Ξέσπασε ηΙωάννα Τούνη: «Το παιδί μου δεν είναι κουτάβι»

Ιδιαίτερα αναστατωμένη εμφανίστηκε η Ιωάννα Τούνη, περιγράφοντας ένα περιστατικό που είχε με άγνωστη γυναίκα ενώ βρισκόταν μαζί με τον γιο της.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η ίδια ανέφερε ότι η γυναίκα πλησίασε τον μικρό Πάρη και επιχείρησε να τον χαϊδέψει στο πρόσωπο, παρά το γεγονός ότι το παιδί έδειξε ξεκάθαρα πως δεν αισθανόταν άνετα.

Όπως εξήγησε, παρενέβη αμέσως, επισημαίνοντας ότι ο γιος της δεν γνωρίζει τη συγκεκριμένη γυναίκα και δεν επιθυμεί να τον αγγίζουν άγνωστοι. Σύμφωνα με την ίδια, η γυναίκα αντέδρασε έντονα και, καθώς απομακρυνόταν, την αποκάλεσε «ψωνάρα».

Στο βίντεό της, η Ιωάννα Τούνη τόνισε ότι η αναγνωρισιμότητα στα social media δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να αγγίζει το παιδί της χωρίς τη συναίνεσή του.

«Το παιδί μου είναι άνθρωπος, δεν είναι κουτάβι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως θεωρεί απολύτως φυσιολογικό ένα παιδί να μη θέλει να μιλά ή να δέχεται αγγίγματα από αγνώστους.

Παράλληλα,η Ιωάννα Τούνη σημείωσε ότι προσπαθεί να διδάξει στον γιο της πως δεν είναι υποχρεωμένος να ανέχεται συμπεριφορές που τον κάνουν να νιώθει άβολα και ότι έχει κάθε δικαίωμα να θέτει τα προσωπικά του όρια.