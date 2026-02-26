Μενού

ΑΑΔΕ: Προσωρινή διακοπή εφαρμογών Μητρώου από 1 έως 10 Μαρτίου - Τι δεν θα μπορείτε να κάνετε στην πλατφόρμα

Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, θα τεθούν εκτός λειτουργίας ψηφιακές εφαρμογές του Φορολογικού Μητρώου.

Reader symbol
Newsroom
Τα κεντρικά κτίρια της ΑΑΔΕ
Τα κεντρικά κτίρια της ΑΑΔΕ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσε σήμερα (26/2) ότι εκτός λειτουργίας θα τεθούν από 1η έως και 10 Μαρτίου οι ψηφιακές εφαρμογές Φορολογικού Μητρώου πολιτών και επιχειρήσεων.

Όπως ενημέρωσε, δεν θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων φορολογουμένων για ενάρξεις, μεταβολές και διακοπές λειτουργίας επιχειρήσεων ή άλλων στοιχείων Μητρώου.

Στο διάστημα από 1 Μαρτίου έως 10 Μαρτίου θα βρίσκεται σε εξέλιξη η αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των φορολογουμένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εναρμόνισή τους με τα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα.

Για τον λόγο αυτό, κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου θα υπάρξει προσωρινή παύση λειτουργίας των ψηφιακών εφαρμογών Μητρώου.

Ειδικότερα, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αιτημάτων για:

  • Ενάρξεις επιχειρήσεων
  • Μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων
  • Διακοπές εργασιών επιχειρήσεων
  • Μεταβολές προσωπικών στοιχείων
  • Μεταβολές διεύθυνσης κατοικίας

Οι ψηφιακές εφαρμογές θα τεθούν εκ νέου σε πλήρη λειτουργία με την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  •  Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 - 20:00.
  • Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Αλλαγή στοιχείων Μητρώου Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Μεταβολή δραστηριοτήτων.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ