Αγίου Βαλεντίνου: Πολυάσχολη μέρα για ανθοπωλεία και ζαχαροπλαστεία - Κίνηση στην αγορά του ρομάντσου

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια εκ των πιο αμφιλεγόμενων γιορτών, με μεγάλο ποσοστό «πιστών», αλλά και πολλούς απλά να την… προσπερνούν επιδεικτικά.

Για την αγορά της Αθήνας, ωστόσο, είναι αναμφίβολα μία από τις πιο παραγωγικές περιόδους της χρονιάς. Είτε πιστεύει κάποιος στο έθιμο και τηρεί την παράδοση, είτε όχι, για τα ανθοπωλεία, τα ζαχαροπλαστεία και τα καταστήματα δώρων η 14η Φεβρουαρίου αποτελεί μια ημέρα ιδιαίτερη, με αυξημένη κίνηση.

Οι άνθρωποι πίσω από τους πάγκους και τις βιτρίνες περιγράφουν στο Orange Press Agency μια γιορτή που, πέρα από το εμπορικό της σκέλος, φέρνει μαζί της μια αύρα αισιοδοξίας και όμορφες ανθρώπινες ιστορίες.

Αγίου Βαλεντίνου - Η προετοιμασία ξεκινά νωρίς

Η Πηνελόπη, από το πόστο της στο ανθοπωλείο, εξηγεί ότι ο σχεδιασμός για τη συγκεκριμένη ημέρα απαιτεί χρόνο και αφοσίωση.

Διαβάστε ακόμα: Τραγωδία στη Λούτσα: «Ο γιος μου δεν ήξερε να οδηγεί», λέει η μητέρα του 15χρονου φερόμενου οδηγού

«Σίγουρα προετοιμαζόμαστε γιατί είναι μεγάλη γιορτή ο έρωτας και γενικά όλη τη βδομάδα στολίζουμε καρδούλες, παίρνουμε τα φυτά μας και τις τελευταίες δύο μέρες κάνουμε φουλ προετοιμασία για μπουκέτα και παραγγελίες» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως είναι φυσικό, οι προτιμήσεις του κοινού επικεντρώνονται σε κλασικές αλλά και πιο ιδιαίτερες επιλογές. «Κόκκινο τριαντάφυλλο επί το πλείστον, τουλίπες που είναι τα αγαπημένα, καρδούλες και λουλούδια εποχής» σημειώνει η Πηνελόπη, υπογραμμίζοντας την ευχάριστη πλευρά της δουλειάς της.

«Δεν ξέρω αν είναι μόνο για μια μέρα, πάντως εκείνη τη μέρα όλοι θέλουν να προσφέρουν κάτι. Εντάξει, έχουμε και δουλειά που είναι ευχάριστο για μας, αλλά είναι και μια ωραία γιορτή και είναι όμορφο όλο αυτό» καταλήγει.

Αγίου Βαλεντίνου - «Στιγμές που προσπαθούμε να τις πιάσουμε»

Στην οδό Ιπποκράτους, η Ευτυχία, ιδιοκτήτρια καταστήματος κεραμικών, δίνει μια πιο εσωτερική διάσταση στην ημέρα. «Ευτυχία είναι να κάνεις το καλύτερο που μπορείς την κάθε στιγμή με τα μέσα που διαθέτεις.

Η ευτυχία δεν επιμηκύνεται, είναι κάτι στιγμές, οπότε προσπαθούμε να τις πιάσουμε» δηλώνει. Παρόλο που το κατάστημα διαθέτει κεραμικά με καρδιές όλο τον χρόνο, η ίδια παραδέχεται πως «τώρα τις έχουμε τονίσει λίγο λόγω της ημέρας για να φαίνονται περισσότερο», παρόλο που αυτό δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε υπερβολική αύξηση της δουλειάς.

Αγίου Βαλεντίνου - «Σ’ αγαπώ» με γλάσο

Στα ζαχαροπλαστεία, η δημιουργικότητα «χτυπάει κόκκινο» με ειδικά σχεδιασμένα εδέσματα. Η Βασιλική περιγράφει τον παλμό, όπου οι πάστες σε σχήμα καρδιάς έχουν την τιμητική τους.

Διαβάστε ακόμα: Πετράλωνα: Νέες καταγγελίες για τον δρόμο που έπεσε το τρόλεϊ - Ένα ατύχημα την εβδομάδα, καταγγέλλουν κάτοικοι

«Έχουμε διάφορα γλυκά και έχουμε φτιάξει και πάστες ιδιαίτερα για αυτή τη μέρα, διάφορες γεύσεις σε σχήμα καρδιά για τους ερωτευμένους» εξηγεί. Σύμφωνα με την ίδια, το κοινό αναζητά το δώρο που θα κάνει τη διαφορά, είτε πρόκειται για τούρτες με «πιο στρογγυλή όψη καρδιάς» είτε για μικρότερες εκπλήξεις.

Ιδιαίτερη ζήτηση έχουν και τα διακοσμημένα μπισκότα. «Σίγουρα κάποια μπισκοτάκια που έχουμε, που έχουν πάνω και σχεδιάκια με ερωτευμένους, τα επιλέγουν πολλοί» σημειώνει η Βασιλική, η οποία στέκεται ιδιαίτερα στην επικοινωνία με τους πελάτες.

«Προσπαθούσαν να επιλέξουν το πιο κατάλληλο για το ταίρι τους και είναι πολύ ωραίες οι κουβέντες με τους πελάτες» αναφέρει, δίνοντας το στίγμα μιας ημέρας που, αν μη τι άλλο, προάγει τη γλυκύτητα στις ανθρώπινες σχέσεις.