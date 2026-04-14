Αμάντσιο Ορτέγκα - Τι στο καλό κάνει με τα 216 του ακίνητα; Η καλύτερη «επίθεση» είναι η άμυνα

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Ισπανός δισεκατομμυριούχος Αμάντσιο Ορτέγκα (Amancio Ortega), ιδρυτής του κολοσσού της ένδυσης Zara, πλήρωσε περίπου 850 εκατομμύρια δολάρια, σε μετρητά, για το ιστορικό κτίριο των Canada Post στο Βανκούβερ.

Επικυρώνοντας εκείνη την τελευταία αγορά, έσπασε ταυτόχρονα το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη πώληση χώρων γραφείων που έγινε ποτέ στην ιστορία του βορειοαμερικανικού κράτους.

Σηματοδότησε επίσης την 13η αγορά ακίνητης περιουσίας από τον μυστικοπαθή ιδρυτή της Zara, μόνο για το 2025. Γιατί φαίνεται όμως τόσο «εμμονικός» με τη συσσώρευση πλούτου ο κ. Ortega;

Αμάντσιο Ορτέγκα: Πού πηγαίνουν τα «άπειρα» ρήματά του

Συνολικά, ο Ισπανός, του οποίου η περιουσία ανέρχεται σε 141 δισεκατομμύρια δολάρια, δαπάνησε περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι σε 10 πόλεις, σε συνολικά 8 χώρες, αγοράζοντας επτά κτίρια γραφείων, δύο ξενοδοχεία, δύο βιομηχανικά ακίνητα, ένα πολυτελές εμπορικό συγκρότημα και έναν πύργο διαμερισμάτων, καθώς και ένα 49% μερίδιο σε έναν μεγάλο βρετανικό φορέα διαχείρισης λιμένων.

Αλλά κανείς δεν έχει ξοδέψει τόσο μεγάλο μέρος από το υστέρημά του σε ακίνητα όσο ο Ορτέγκα. Από τότε που η μητρική εταιρεία της Zara, Inditex, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης ρούχων στον κόσμο, εισήχθη στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης το 2001, ο πλέον 90χρονος Ορτέγκα έχει δαπανήσει περίπου 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε 216 ακίνητα, που αποκτήθηκαν με 100 αγορές.

Το Forbes εξέτασε εταιρικά αρχεία, κτηματολογικά αρχεία και δελτία τύπου σε εννέα χώρες, καθώς και δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων ακινήτων Regrid και Real Capital Analytics, για να χαρτογραφήσει την αυτοκρατορία ακινήτων του Ορτέγκα.

Αμάντσιο Ορτέγκα: Η καλύτερη «επίθεση»

Η αξία της εκτιμάται σε 25 δισεκατομμύρια δολάρια, εκτεινόμενη σε περισσότερα από 200 ακίνητα σε 13 χώρες. Αυτό τον καθιστά τον κορυφαίο βαρόνο ακινήτων στον κόσμο, με ένα χαρτοφυλάκιο μεγαλύτερης αξίας από τους πιο επιτυχημένους κατασκευαστές ακινήτων, τον Αυστραλό Χάρι Τρίγκουμποφ (23,2 δισεκατομμύρια δολάρια) και τον Αμερικανό Ντόναλντ Μπρεν (19,2 δισεκατομμύρια δολάρια).

Γιος σιδηροδρομικού εργάτη, ο Αμάντσιο Ορτέγκα ξεκίνησε την καριέρα του ως λάτρης του αθλητισμού σε ένα κατάστημα πουκάμισων σε ηλικία 14 ετών. Τη δεκαετία του 1960, αυτός και η τότε σύζυγός του Ροζαλία Μέρα, άρχισαν να φτιάχνουν φορέματα και εσώρουχα στο σαλόνι του.

Λανσάρισαν τα Zara το 1975 και την Inditex μια δεκαετία αργότερα. Χώρισαν το 1986, αλλά εκείνη παρέμεινε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μέχρι το 2004 και μέτοχος μέχρι τον θάνατό της το 2013.

Ο Ορτέγκα άρχισε να επενδύει σοβαρά σε ακίνητα το 2001, τη χρονιά που εισήγαγε την Inditex στο χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με δύο μεσίτες που έχουν συνεργαστεί με την εταιρεία του Ορτέγκα, ο μεγιστάνας τείνει να αγοράζει ακίνητα ως τρόπαια σε συμφωνίες με μετρητά, και σπάνια τα πουλάει.

Οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ποντεγκαντέα για το 2024, οι πιο πρόσφατοι διαθέσιμοι, αποκάλυψαν μόλις 390 εκατομμύρια δολάρια σε υποχρεώσεις σε ολόκληρη την εταιρεία. Αυτό αντιστοιχεί μόνο στο 2% του ενεργητικού, ένα σχεδόν ανήκουστο ποσό μόχλευσης στον κλάδο των ακινήτων, ιδίως σε εμπορικά ακίνητα.

«Είναι πολύ διαφορετικός από τους περισσότερους επενδυτές ακινήτων, καθώς φαίνεται να έχει απεριόριστα χρηματικά ποσά», λέει ένας μεσίτης. «Του αρέσουν τα πράγματα που δεν έχουν μεγάλο ρίσκο, δεν προσπαθεί να αγοράσει κάτι και να το βελτιώσει. Αγοράζει συλλεκτικά περιουσιακά στοιχεία που είναι τα καλύτερα στην κατηγορία τους στην αγορά. Μοιάζει λίγο περισσότερο με αγοραστή έργων τέχνης».

Οι κορυφαίες αγορές του Ορτέγκα

Royal Bank Plaza - 916 εκατομμύρια δολάρια, Τορόντο, Καναδάς | 2022 Canada Post - 855 εκατομμύρια δολάρια, Βανκούβερ, Καναδάς | 2025 The Post - 785 εκατομμύρια δολάρια, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο | 2019 Τρόι Μπλοκ - 740 εκατομμύρια δολάρια, Σιάτλ, ΗΠΑ | 2019 Adelphi - 713 εκατομμύρια δολάριαΛονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο | 2018

«Αγοράζουν αμυντικά ακίνητα, που σημαίνει εξαιρετικά στρατηγικές, αστικές, αναντικατάστατες τοποθεσίες που θα μπορούν πάντα να μισθώνουν χώρο μακροπρόθεσμα», λέει ένας άλλος μεσίτης. «Αυτοί οι ενοικιαστές είναι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο, έχουν κεφαλαιοποίηση αγοράς δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ότι θα χρεοκοπήσουν».

Μια άλλη βασική διαφορά είναι το χρονικό διάστημα που διατηρεί ακίνητα. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων ακινήτων Real Capital Analytics, έχει πουλήσει μόνο 10 κτίρια.

«Αγοράζουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία με σκοπό να τα κρατήσουν επ' αόριστον. Άλλοι επενδυτές συνήθως τα κρατούν για πέντε έως δέκα χρόνια. Αυτός δεν είναι καθόλου ο τρόπος με τον οποίο η Pontegadea ασφαλίζει ακίνητα, αναζητούν μακροπρόθεσμες ταμειακές ροές», προσθέτει ένας από τους μεσίτες.

Αυτό βοηθά επίσης στην προστασία της Ποντεγκαντέα από μεγάλες διακυμάνσεις στις αποτιμήσεις ακινήτων και μεταβαλλόμενη δυναμική της αγοράς, ιδιαίτερα στις μέρες μας, καθώς τα εμπορικά ακίνητα, ιδίως τα κτίρια γραφείων, αντιμετωπίζουν ύφεση.