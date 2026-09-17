Απογειώθηκε πάλι η τιμή των καυσίμων: Ακόμα και 2,40 η απλή αμόλυβδη

Οι τιμές των καυσίμων δεν δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να έχει φτάσει μέχρι και τα 2,40 ευρώ το λίτρο, σε νησιωτικές περιοχές. Και όσο πλησιάζει ο χειμώνας, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Το βαρέλι Brent κοστίζει σήμερα 105,5 δολάρια, με τις επιπτώσεις στην αγορά να είναι άμεσες και να υπάρχουν καθημερινές αυξήσεις στις τιμές.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΡΤ, η μέση τιμή της αμόλυβδης σήμερα, Πέμπτη (17/09), διαμορφώνεται στα 2,14 ευρώ το λίτρο, αλλά υπάρχου σημεία - ακόμα και εντός Αττικής που φτάνει τα 2,20 ευρώ.

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Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη, με τα πρατήρια να πωλούν την απλή αμόλυβδη ακόμα και 2,40.

Αυτή την εβδομάδα έχει καταγραφεί μία αύξηση των 6 λεπτών του ευρώ στην τιμή.

Όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή πανελλαδικά διαμορφώνεται στα 2,14 ευρώ το λίτρο. Η αύξηση σε αυτή την περίπτωση είναι 7 λεπτά του ευρώ το λίτρο, σε μία εβδομάδα.

Η τιμή του φυσικού αερίου είναι 79 ευρώ/mwh.