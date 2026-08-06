Δεκαπενταύγουστος: Πώς αμοίβεται η αργία - Κατά πόσο επηρεάζει το ότι πέφτει Σάββατο

Αν και η ημέρα του Δεκαπενταύγουστου έχει ταυτιστεί με παραλίες και νησιά, πολλοί είναι αυτοί που εργάζονται κανονικά παρά το ότι αποτελεί επίσημη αργία.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ και το ΚΕΠΕΑ, ο Δεκαπενταύγουστος (15 Αυγούστου) απαγορεύεται η λειτουργία επιχειρήσεων και η απασχόληση μισθωτών, εκτός από όσες επιτρέπεται από τον νόμο.

Κατά τον γενικό κανόνα, ο εργαζόμενος τον Δεκαπενταύγουστο δικαιούται τον μισθό του, με προσαύξηση 75%.

Φέτος η 15η Αυγούστου συμπίπτει με ημέρα Σάββατο, και ισχύουν τα εξής ως προς την αμοιβή της:

α) Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν:

Όσοι εργάζονται με πενθήμερο σύστημα και δεν απασχοληθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 εάν αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν ένα ημερομίσθιο επιπλέον, ενώ στους αμειβόμενους με μισθό, καταβάλλεται κανονικά ο μηνιαίος μισθός τους.

με πενθήμερο σύστημα και δεν απασχοληθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 εάν αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν ένα ημερομίσθιο επιπλέον, ενώ στους αμειβόμενους με μισθό, καταβάλλεται κανονικά ο μηνιαίος μισθός τους. Όσοι εργάζονται με εξαήμερο σύστημα και δεν απασχοληθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, εάν αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν κανονικά το αναλογούν ημερομίσθιο (6 ημερομίσθια συνολικά την εβδομάδα), ενώ στους αμειβόμενους με μισθό, καταβάλλεται κανονικά ο μηνιαίος μισθός τους.

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β) Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026:

αν αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν

στην περίπτωση που εργάζονται με πενθήμερο σύστημα και η εργασία τους που παρέχεται το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 αποτελεί την 6η ημέρα εργασίας της εβδομάδας, με την επιφύλαξη και των λοιπών ρυθμίσεων της νομοθεσίας, η διάρκειά της απασχόλησής τους δεν μπορεί να υπερβεί τις 8 (οκτώ) ώρες και το καταβαλλόμενο σύμφωνα με τις παραπάνω προσαυξήσεις ημερομίσθιο τους προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 40%,

εάν παρασχεθεί εργασία σε επιχειρήσεις, που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και για έκτακτο λόγο λειτουργήσουν, με τις νόμιμες διατυπώσεις, το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό δικαιούνται προσαύξηση κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.