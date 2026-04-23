Ένα βήμα πιο κοντά σε «ιστορική συμφωνία»: Οι μέτοχοι της Warner Bros ενέκριναν την εξαγορά της από την Paramount

Η εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων λιρών, πλησιάζει ακόμη περισσότερο στην πραγματοποίηση, αφού οι μέτοχοι ψήφισαν υπέρ της αποδοχής της προσφοράς, και με αυτό τον τρόπο την ενέκριναν.

Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν την Warner Bros. Discovery (WBD), ψήφισαν με «συντριπτική πλειοψηφία» υπέρ της έγκρισης της συμφωνίας συγχώνευσης με την Paramount, δήλωσε η WBD.

Η συγχώνευση της WBD και της Paramount Skydance είναι μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες μέσων ενημέρωσης στην ιστορία, με σημαντικές επιπτώσεις στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το πιθανό μέλλον του κινηματογράφου.

Συνολικά, η συμφωνία έχει αποτιμηθεί στα 110 δισεκατομμύρια δολάρια (81,4 δισεκατομμύρια λίρες) - 31 δολάρια ανά μετοχή της WBD και πρόσθετες χρεώσεις.

Η ψηφοφορία της Πέμπτης (23/4), όπως μεταφέρει το skynews.com, χαρακτηρίστηκε ως «ένα ακόμη βασικό ορόσημο προς την ολοκλήρωση αυτής της ιστορικής συναλλαγής» από την WBD.

Η συμφωνία, ανέφερε, «θα προσφέρει εξαιρετική αξία στους μετόχους μας» και θα ολοκληρωθεί μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, υπό την επιφύλαξη της κανονιστικής έγκρισης.

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Paramount για να ολοκληρώσουμε τα υπόλοιπα βήματα αυτής της διαδικασίας που θα δημιουργήσουν μια κορυφαία εταιρεία μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας επόμενης γενιάς», συνεχίζει η δήλωση.