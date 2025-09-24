Πώς φτιάχνω IRIS στην Εθνική Τράπεζα: Μεταφορά χρημάτων με το τηλέφωνο

Η Εθνική Τράπεζα, παρέχει τη δυνατότητα συναλλαγών με IRIS μέσα από την εφαρμογή NBG Mobile Banking.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, με το IRIS Payments μπορείτε εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, να κάνετε μεταφορές σε φίλους σας, γνωρίζοντας μόνο το κινητό τους τηλέφωνο, να πληρώσετε επαγγελματίες απλά με το Α.Φ.Μ. τους ή με σάρωση QR code.

Δείτε επίσης:

Πώς ενεργοποιώ το IRIS Payments στην Εθνική Τράπεζα

Η ενεργοποίηση του IRIS Payments γίνεται μέσα από την εφαρμογή NBG Mobile Banking, όταν συνδεθείτε για πρώτη φορά και είναι δωρεάν. Εναλλακτικά, έχετε τη δυνατότητα να την ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη στιγμή, μεταβαίνοντας στο Προφίλ > Ρυθμίσεις > Μεταφορές με κινητό τηλέφωνο >

Συνδεδεμένο προϊόν: Επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να συνδέσετε με την υπηρεσία IRIS Payments.

Εάν αργότερα θελήσετε να συνδέσετε άλλον λογαριασμό στο IRIS Payments, επιλέξτε από το Προφίλ: Ρυθμίσεις > Μεταφορές με κινητό τηλέφωνο > Συνδεδεμένο προϊόν.

Πώς στέλνω χρήματα με IRIS

Χωρίς να χρειάζεται αριθμός λογαριασμού ή IBAN, μπορείτε να μεταφέρετε έως 500€ την ημέρα σε έναν φίλο σας, που έχει εγγραφεί στο σύστημα IRIS Payments, επιλέγοντας απλά τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου από τις επαφές σας ή συμπληρώνοντάς τον.

Πώς στέλνω χρήματα με IRIS Payments σε έναν έμπορο;

Μπορείτε να πληρώσετε έναν έμπορο που έχει εγγραφεί στο σύστημα IRIS Payments, χρησιμοποιώντας το Α.Φ.Μ. του. του ή με σάρωση του QR code του εμπόρου.

Πώς κάνω πληρωμές με QR code σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα;

Μπορείτε να κάνετε πληρωμές σε ηλεκτρονικά καταστήματα με χρήση QR code, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Στην ιστοσελίδα του εμπόρου (check out) επιλέξτε πληρωμή με “IRIS Payments ”.

Στη συνέχεια, θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα μεθόδων πληρωμής “IRIS Payments”.

Επιλέξτε πληρωμή με QR code.

Ανοίξτε την εφαρμογή NBG Mobile Banking και κάντε login.

Από το μενού της εφαρμογής μεταβείτε στην επιλογή Μεταφορές > Αριθμός κινητού τηλεφώνου> Σκανάρετε το QR code.

Σκανάρετε το QR code που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Επιλέξτε τον λογαριασμό χρέωσης της επιλογής σας.

Επιβεβαιώστε τη συναλλαγή.

Το αποτέλεσμα της συναλλαγής θα εμφανιστεί στην ιστοσελίδα επιβεβαίωσης του εμπόρου.

Η υπηρεσία λειτουργεί μεταξύ των συμμετεχόντων: Tράπεζα Πειραιώς - Εθνική Τράπεζα - Eurobank - Alpha Bank – Optima bank - Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου - Viva Payments - Attica Bank - Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας - Παγκρήτια Τράπεζα - Συνεταιριστική Τράπεζα Χανιών.