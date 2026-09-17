Ερμητικά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ: Μόλις τρία πλοία πέρασαν σήμερα από το μπλόκο του Ιράν

Ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ υποχώρησε ακόμη περισσότερο, στα μόλις 3 σκάφη από τις 12 διελεύσεις που καταγράφηκαν χθες, σύμφωνα με δεδομένα του Reuters. O μέσος όρος των τελευταίων 10 ημερών, ήταν σχεδόν 17.

Κάποια πλοία διασχίζουν τα Στενά έχοντας απενεργοποιήσει τις συσκευές που μεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους, στο πλαίσιο του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης μέσω δορυφόρων (Automatic Identification System, AIS), για να είναι πιο δύσκολος ο εντοπισμός κι η στοχοποίησή τους.

Σύμφωνα με το Reuters, οι εκτιμήσεις της βιομηχανίας τοποθετούν τη ροή σε περίπου 6-9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα μέσω του Oρμούζ, μια δραματική μείωση του όγκου από τα 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Στενά του Ορμούζ - Σφίγγει τη «θηλιά» το Ιράν

Την Τετάρτη, ο Λοχαγός του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), δήλωσε ότι η κυκλοφορία μέσω του στενού «συνεχίζει να ρέει», απορρίπτοντας παράλληλα την υπόνοια ότι το Ιράν ελέγχει την πλωτή οδό.

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«Από τις αρχές Μαΐου, έχουμε βοηθήσει εμπορικά πλοία να μεταφέρουν περισσότερα από 900 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ προς την παγκόσμια αγορά ενέργειας», δήλωσε ο Χόκινς στον Τομ ΜακΡέι του Al Jazeera English.

Ο εκπρόσωπος της CENTCOM δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εκτελούσαν δύο ταυτόχρονες αποστολές: τη διευκόλυνση της εμπορικής κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα επιβάλλονταν αυτό που χαρακτήρισε ως εξαιρετικά αποτελεσματικό αποκλεισμό.

«Έχουμε ανακατευθύνει περισσότερα από 100 πλοία που προσπαθούσαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό», δήλωσε ο Χόκινς.