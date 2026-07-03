Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων - ΙΝΕΔΙΒΙΜ και SKY express παρουσίασαν τη νέα στρατηγική συνεργασία

Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησαν νέοι που βρέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (1/7), στην Πλατεία Συντάγματος, στη δράση του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και της SKY express, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη νέα συνεργασία για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων.

Από τις 18:00 έως τις 21:00, ένα ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο στην πλατεία Συντάγματος μετατράπηκε σε έναν διαδραστικό χώρο ενημέρωσης και εμπειρίας.

Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τα προνόμια της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, συμμετείχαν στις δράσεις της εκδήλωσης, φωτογραφήθηκαν στο θεματικό photobooth επιλέγοντας τον αγαπημένο τους προορισμό από το δίκτυο της SKY express και δημιούργησαν τη δική τους αναμνηστική ταξιδιωτική φωτογραφία, σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων - Τα νέα προνόμια με τη Sky express

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η μεγάλη κλήρωση της δράσης, μέσα από την οποία ένας τυχερός θα κερδίσει ένα διπλό αεροπορικό εισιτήριο μετ' επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου της SKY express, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου, ενώ ο νικητής θα ενημερωθεί απευθείας από τη SKY express.

Παράλληλα, πολλοί νέοι αξιοποίησαν την αποκλειστική δυνατότητα έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων με 50% έκπτωση στο κόστος απόκτησής της, κερδίζοντας άμεσα πρόσβαση στα προνόμια που προσφέρει στην Ελλάδα και σε περισσότερες από 35 ευρωπαϊκές χώρες.

Η εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, οι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων απολαμβάνουν 10% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και 15% έκπτωση σε πτήσεις εξωτερικού της SKY express, αποκτώντας ακόμη περισσότερες δυνατότητες για ταξίδια και νέες εμπειρίες.

Στόχος της δράσης ήταν να φέρει τους νέους σε άμεση επαφή με τα προνόμια της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, να αναδείξει τα οφέλη της νέας συνεργασίας με τη SKY express και να ενθαρρύνει ακόμη περισσότερους νέους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η Κάρτα για μεγαλύτερη κινητικότητα, εξωστρέφεια και συμμετοχή.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Πρόεδρος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άννα Ροκοφύλλου, η οποία συνομίλησε με νέους και νέες, επισκέφθηκε τους χώρους των δράσεων και συμμετείχε στο θεματικό photobooth της εκδήλωσης.

Η Πρόεδρος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Άννα Ροκοφύλλου, δήλωσε:

«Η σημερινή δράση απέδειξε ότι όταν δημιουργούνται ουσιαστικές συνεργασίες με πραγματικό όφελος για τη νέα γενιά, οι νέοι ανταποκρίνονται. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων εξελίσσεται διαρκώς, προσφέροντας ολοένα και περισσότερες δυνατότητες στους κατόχους της.

Η συνεργασία μας με τη SKY express αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας την κινητικότητα, την εξωστρέφεια και την πρόσβαση των νέων σε νέες εμπειρίες και ευκαιρίες.»

Η στρατηγική συνεργασία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και της SKY express επιβεβαιώνει την κοινή δέσμευση για τη δημιουργία ουσιαστικών προνομίων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας γενιάς.

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, ενισχύεται η κινητικότητα των νέων, διευρύνονται οι δυνατότητες ταξιδιού και δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής, γνώσης και εμπειριών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και το 2026 προχωράμε με συνέπεια σε όσα έχουμε σχεδιάσει υποστηρίζοντας ξεκάθαρα τη νέα γενιά. Είμαστε διαρκώς δίπλα στους νέους με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, το Erasmus+ και ευρύ φάσμα δράσεων και προγραμμάτων. Ειδικότερα, η Διεύθυνση

Προγραμμάτων Νεολαίας και Ειδικών Δράσεων έχει ως σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων νεολαίας και δράσεων που δύνανται να σχετίζονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά με προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής, προστασίας και στήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης, εκπαίδευσης και κινητικότητας εφαρμόζοντας πολιτικές που στηρίζουν τη νέα γενιά στην πράξη.

Εξάλλου, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης με τη διαρκή και αδιάλειπτη υποστήριξή του στη νέα γενιά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη και στήριξη της καινοτομίας και της κινητικότητας των νέων ενώ ταυτόχρονα παραμένει σταθερά αφοσιωμένο στην ενίσχυση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και δραστηριότητες, ως μέσο ενίσχυσης της συνοχής, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μάθε περισσότερα για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.inedivim.gr

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί ένα εργαλείο συνεργασίας των χωρών της Ευρώπης, το οποίο προσφέρει σημαντικά μειωμένες τιμές σε υπηρεσίες και προϊόντα για τους νέους σε περισσότερες από 35 χώρες στην Ευρώπη και παράλληλα προάγει την ενεργοποίηση και την αυτονόμησή τους Συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EYCA (European Youth Card Association) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με τον ν. 4115/30.1.2013, αποτελεί τον Εθνικό Φορέα για την Υλοποίηση Δράσεων, Προγραμμάτων και Έργων για τη Διά Βίου Μάθηση και τη Νέα Γενιά, με έμφαση στη στήριξη των νέων στην επαγγελματική τους διαδρομή, την ανάδειξη και στήριξη της καινοτομίας και της κινητικότητας.

Ταυτόχρονα, η «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» αποτελεί χρήσιμο εργαλείο επικοινωνίας, πληροφόρησης, κινητικότητας και ψυχαγωγίας των νέων Ευρωπαίων πολιτών καθώς είναι σε θέση να καλύψει κάθε ανάγκη και ενδιαφέρον σε πανελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελώντας ταυτόχρονα βάση για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των νέων σήμερα σε όλους τους τομείς.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13- 30 ετών και χρησιμοποιείται ήδη από σχεδόν 9 εκατομμύρια κατόχους σε όλη την Ευρώπη, στους οποίους προσφέρεται ένας κατάλογος που περιλαμβάνει περισσότερες από 37.000 προσφορές, ενώ οι συνεργάτες μας στην Ελλάδα καλύπτουν πολλούς και διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, οι μεταφορές, τα καταστήματα, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες, ο αθλητισμός και ο τουρισμός.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους για την απόκτηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας στο europeanyouthcard.gr