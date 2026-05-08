Φορολογικές δηλώσεις: Μέχρι πότε μπορείτε να κερδίσετε τη μέγιστη έκπτωση φόρου

Λίγες μέρες ακόμα περιθώριο για όσους θέλουν να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις και να λάβουν την μέγιστη έκπτωση του 4%, πληρώνοντας εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως το τέλος Ιουλίου.

Η προθεσμία έχει οριστεί έως τις 15 Μάϊου, ενώ μετά το πέρας της ημερομηνίας το ποσοστό της έκπτωσης πέφτει στο 3% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουνίου και 2% για εκείνες που θα κατατεθούν από τις 16 Ιουνίου έως και το κλείσιμο της διαδικασίας, στις 15 Ιουλίου.

Μέχρι και σήμερα έχουν υποβληθεί περί τις 3.041.862 φορολογικές δηλώσεις.

Από τα έως τώρα στοιχεία της ΑΑΔΕ, και σύμφωνα με την ΕΡΤ, προκύπτει πως το 72% των φορολογουμένων, είτε δεν πληρώνουν φόρο είτε λαμβάνουν επιστροφή για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025.

Επίσης, ένα 27,53% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, με το μέσο φόρο να διαμορφώνεται στα 1.281 ευρώ.

Όσον αφορά στην επιστροφή, αφορά το 35,13% με το μέσο ποσό να διαμορφώνεται στα 244 ευρώ.

Ήδη 765.310 φορολογούμενοι (το 65,53%) έχουν λάβει την επιστροφή φόρου στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με τις πληρωμές από την ΑΑΔΕ να ανέρχονται σε 137,3 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, για 301.034 φορολογούμενους (το 25,78%) έχουν διενεργηθεί συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές φόρου εισοδήματος, συνολικού ύψους 256,3 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως ο φόρος που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσης καταβάλλεται σε 8 μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ με κλιμακωτή έκπτωση.

Η πρώτη δόση του φόρου πληρώνεται μέχρι 31 Ιουλίου 2026 και οι υπόλοιπες 7 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 7 μηνών.