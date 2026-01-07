H Warner Bros απορρίπτει την προσφορά της Paramount: «Κλείστηκε» το «mega deal» με το Netflix

Η Warner Bros ανακοίνωσε σήμερα (7/1) ότι το διοικητικό της συμβούλιο απέρριψε την αναθεωρημένη εχθρική προσφορά της Paramount Skydance ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και επιβεβαίωσε την υποστήριξή του σε μια ανταγωνιστική συμφωνία με τη Netflix.

Προέτρεψε τους μετόχους να αγνοήσουν την προσφορά της Paramount, μια προσφορά που απευθύνεται απευθείας στους επενδυτές για την αγορά των μετοχών τους.

Η απόρριψη διατηρεί σε εξέλιξη μια σπάνια δημόσια διαμάχη για έναν ομίλο μέσων ενημέρωσης του Χόλιγουντ, με την Paramount να προσπαθεί να ανατρέψει τη συμφωνία της Warner ύψους 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Netflix. Η Netflix επιδιώκει να αποκτήσει τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της Warner καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία της HBO, ενώ η Paramount έχει υποβάλει προσφορά για ολόκληρη την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων παλαιών καλωδιακών καναλιών όπως το CNN.

Στην ανακοίνωσή της, η Warner δήλωσε ότι η προσφορά της Paramount, η οποία τροποποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να θεωρηθεί «ανώτερη πρόταση» σύμφωνα με τη συμφωνία συγχώνευσης με τη Netflix που ανακοινώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου — μια ρήτρα του συμβολαίου που επιτρέπει σε μια εταιρεία να αλλάξει σε μια σαφώς καλύτερη συμφωνία. Το διοικητικό συμβούλιο επανέλαβε τη σύστασή του προς τους μετόχους να απορρίψουν την προσφορά της Paramount.

Αξίζει να σημεωθεί ότι το deal με το Netflix θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα εδώ και πολλές δεκαετίες.

Warner Bros: Το παρασκήνιο

Η πρόταση της Paramount προσέφερε 30 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, υποστηριζόμενη από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχικό κεφάλαιο που εγγυάται προσωπικά ο συνιδρυτής της Oracle, Larry Ellison, και 54 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέο χρέος, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Το διοικητικό συμβούλιο της Warner δήλωσε ότι η δομή αυτή θα αφήσει την ενοποιημένη επιχείρηση με χρέος περίπου 87 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χαρακτηρίζοντάς την ως τη μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση στην ιστορία — μια εξαγορά που χρηματοδοτείται κυρίως με δανεισμένα χρήματα.

Ο Λάρι Έλισον, συνιδρυτής της Oracle, συμφώνησε την περασμένη εβδομάδα να παράσχει προσωπική εγγύηση αξίας άνω των 40 δισ. δολαρίων. Η Paramount δήλωσε ότι αυτό έγινε σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η «αόριστη ανάγκη» της WBD για χρηματοοικονομική ευελιξία.

Η Paramount αγωνιζόταν για να ακυρώσει τη συμφωνία ύψους 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει συνάψει η WBD με τη Netflix, μέσω της οποίας η μεγαλύτερη υπηρεσία streaming στον κόσμο στοχεύει να αποκτήσει τα ιστορικά κινηματογραφικά στούντιο της WBD, το καλωδιακό δίκτυο HBO και την υπηρεσία streaming HBO Max.

Σε αντίθεση με τη Netflix, όπως επισημαίνει ο Guardian, η Paramount έχει υποβάλει προσφορά για ολόκληρη την εταιρεία, η οποία περιλαμβάνει επίσης τα CNN, Cartoon Network και Discovery Channel. Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της WBD υποστήριξε ότι η προσφορά της ήταν «ανεπαρκής», με «σημαντικούς» κινδύνους και κόστη.

«Το διοικητικό σας συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι η τροποποιημένη προσφορά παραμένει ανεπαρκής, ιδίως λόγω της ανεπαρκούς αξίας που θα προσφέρει, της αβεβαιότητας σχετικά με την ικανότητα της Paramount Skydance να ολοκληρώσει την προσφορά και των κινδύνων και του κόστους που θα επιβαρύνουν τους μετόχους της WBD σε περίπτωση που η Paramount Skydance δεν ολοκληρώσει την προσφορά», ανέφερε η WBD σε επιστολή προς τους μετόχους την Τετάρτη.

Σε έγγραφο που συνοδεύει την επιστολή, η WBD χαρακτήρισε την εχθρική προσφορά, ακόμη και με τη νέα εγγύηση του Έλισον, ως τη «μεγαλύτερη LBO [leveraged buyout] στην ιστορία», μια δομή που ενέχει κινδύνους για την προσφορά.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας της με τη Netflix, η WBD θα πρέπει να καταβάλει 2,8 δισ. δολάρια ως αποζημίωση ακύρωσης εάν αποσυρθεί από τη συμφωνία.

Η αναθεωρημένη προσφορά της Paramount Skydance περιελάμβανε επίσης την αύξηση της αποζημίωσης ακύρωσης σε 5,8 δισ. δολάρια, ώστε να αντιστοιχεί σε αυτή της Netflix.

Η θέση του Netflix

Οι Ted Sarandos και Greg Peters, συν-διευθύνοντες σύμβουλοι της Netflix, δήλωσαν: «Το διοικητικό συμβούλιο της WBD εξακολουθεί να υποστηρίζει πλήρως και να συνιστά τη συμφωνία συγχώνευσης με τη Netflix, αναγνωρίζοντας την ως την καλύτερη πρόταση που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη αξία στους μετόχους της, καθώς και στους καταναλωτές, τους δημιουργούς και την ευρύτερη βιομηχανία ψυχαγωγίας.

Η Netflix και η Warner Bros θα συνδυάσουν τα αλληλοσυμπληρούμενα πλεονεκτήματά τους και την κοινή τους πάθος για την αφήγηση ιστοριών. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, θα προσφέρουμε στο κοινό ακόμα περισσότερες σειρές και ταινίες που αγαπά – στο σπίτι και στους [κινηματογράφους] – θα επεκτείνουμε τις ευκαιρίες για τους δημιουργούς και θα συμβάλουμε στην ανάπτυξη μιας δυναμικής, ανταγωνιστικής και ακμάζουσας βιομηχανίας ψυχαγωγίας».