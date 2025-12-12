Χριστούγεννα: Ακόμα και με εορταστικό ωράριο, τα καταστήματα χάνουν έδαφος από τις online αγορές

Σε ισχύ βρίσκεται από χθες το εορταστικό ωράριο για τα Χριστούγεννα για τα καταστήματα, σηματοδοτώντας την έναρξη της πιο κρίσιμης περιόδου για την αγορά.



Σε ένα περιβάλλον όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο κερδίζει διαρκώς έδαφος, οι ιδιοκτήτες φυσικών καταστημάτων επισημαίνουν ότι η η κίνηση «δεν έχει σχέση με το παρελθόν» όμως δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Ευελπιστούν ότι ο τζίρος μπορεί να σημειώσει αύξηση της τάξης του 20% συγκριτικά με τους υπόλοιπους μήνες, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.

Χριστούγεννα «στενά» για τους καταστηματάρχες

Τον ρόλο που διαδραματίζει η διεύρυνση του ωραρίου στην ψυχολογία του καταναλωτή περιέγραψε ο Νίκος, ιδιοκτήτης καταστήματος με εμπειρία τεσσάρων δεκαετιών στον ίδιο δρόμο.

«Το εορταστικό ωράριο βοηθάει, διότι ο κόσμος έχει κάποιες ώρες παραπάνω για να διαθέσει, λόγω του εορταστικού κλίματος, να ξεγελαστεί και να ψωνίσει. Γιατί τα χρήματα βέβαια δεν φτάνουν, αλλά αναγκαστικά λόγω εορτών, κόβουμε από αλλού για να κάνουμε κάποιο δώρο, κάτι» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Συγκρίνοντας τη σημερινή εικόνα με το παρελθόν, ο ίδιος επεσήμανε πως δεν υπάρχει «καμία σχέση με το παρελθόν», τονίζοντας πως «όταν το λες στους νέους, νομίζουν ότι τους κοροϊδεύεις.

Όταν τους λες τι δουλειά υπήρχε πριν 10-15 χρόνια». Μάλιστα, περιέγραψε τη διαφορά με βάση την κίνηση των πεζών: «Από τον κόσμο που περπατάει στο δρόμο καταλαβαίνεις τη διαφορά. Παλιά για να περάσεις από εδώ απέναντι, μπορεί να έκανες και κάνα δυο λεπτά από τον κόσμο. Και τώρα περνάς αέρα» σημείωσε.



Ωστόσο, αναγνώρισε πως οι γιορτές λειτουργούν θετικά. «Τονώνουν αναγκαστικά. Βασικά οι εορτές, επειδή έχει καταργηθεί το δώρο... Παλιά ήταν ένας επιπλέον μισθός που έπεφτε στην αγορά. Τώρα έχει μείνει μόνο ένα 10 με 20% παραπάνω από τους άλλους μήνες, αυτό. Δεν είναι όπως ήταν παλιά» κατέληξε.



