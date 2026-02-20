Η μεγάλη αλλαγή που έρχεται για επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων

Με το νέο νομοσχέδιο 5239/2025 παρουσιάζονται σημαντικές αλλαγές που αφορούν τον ρόλο και τις υποχρεώσεις των Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας. Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των επιχειρήσεων και απαιτούν έγκαιρη προσαρμογή.

Παρακάτω αναλύονται οι βασικές αλλαγές και τι σημαίνουν στην πράξη.

Όριο εργαζομένων για άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας από τον εργοδότη

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το όριο των εργαζομένων.

Πλέον, ο εργοδότης μπορεί να ασκεί ο ίδιος τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας μόνο εφόσον η επιχείρηση απασχολεί έως 20 εργαζόμενους. Το όριο αυτό μειώνεται από τους 50 που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που έχουν από 20 εργαζόμενους και άνω θα πρέπει να διαθέτουν εξωτερικό συνεργάτη που ασκεί τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας της επιχείρησης. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων που μέχρι σήμερα κάλυπταν εσωτερικά τη συγκεκριμένη υποχρέωση.

Ηλεκτρονικό βιβλίο υποδείξεων μέσω ΟΠΣ–ΣΕΠΕ

Οι υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας θα καταχωρούνται πλέον σε ειδικό ηλεκτρονικό βιβλίο της επιχείρησης μέσω του ΟΠΣ–ΣΕΠΕ.

Ο εργοδότης θα έχει την υποχρέωση να δηλώνει υπεύθυνα ότι έλαβε γνώση των υποδείξεων αυτών. Η διαδικασία μεταφέρεται ουσιαστικά σε ψηφιακό περιβάλλον, με στόχο την καλύτερη καταγραφή και παρακολούθηση.

Τρόπος παροχής υποδείξεων

Διευκρινίζεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται οι υποδείξεις.

Οι Τεχνικοί Ασφαλείας θα παρέχουν τις υποδείξεις τους αποκλειστικά γραπτώς προς τον εργοδότη.

Οι Ιατροί Εργασίας θα παρέχουν τις υποδείξεις τους γραπτώς προς τον εργοδότη και γραπτώς ή προφορικώς προς τους εργαζόμενους.

Η ρύθμιση αυτή ενισχύει την τεκμηρίωση των διαδικασιών και διασφαλίζει σαφή καταγραφή των οδηγιών.

Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων

Αλλάζει και εξορθολογίζεται η υποχρέωση αναγγελίας εργατικών ατυχημάτων στις αστυνομικές αρχές.

Η αναγγελία πλέον θα γίνεται μόνο σε περιπτώσεις σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου. Ως σοβαρός τραυματισμός θεωρείται εκείνος που απαιτεί τη διακομιδή του εργαζομένου σε μονάδα υγείας και την παραμονή του για νοσηλεία.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση περιορίζεται η υποχρέωση αναγγελίας μόνο στα περιστατικά αυξημένης σοβαρότητας.