Νέες αυξήσεις «φωτιά» στα καύσιμα με υπογραφή Τραμπ: Η ανάλυση της προέδρου βενζινοπωλών Αττικής

Σκαρφαλώνουν συνεχώς τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι τιμές στα καύσιμα, με την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, να αναφέρει ότι η άνοδος οφείλεται στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και ειδικότερα στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κα. Ζάγκα εξήγησε ότι η αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ανεβάζει την τιμή του πετρελαίου μπρεντ, γεγονός που μεταφράζεται άμεσα σε πιο «τσουχτερά» γεμίσματα.

Σύμφωνα με την ίδια, η τιμή της αμόλυβδης έχει αυξηθεί κατά 5 -6 λεπτά το λίτρο μέσα σε 15 ημέρες, ενώ το πετρέλαιο κίνησης παρουσιάζει ακόμη εντονότερη ανοδική πορεία.

Ποιοι ανεβάζουν τις τιμές στα καύσιμα

Οι σημερινές τιμές, όπως αναφέρει, κυμαίνονται περίπου στο 1,77 ευρώ/λίτρο για την αμόλυβδη και 1,55 -1,56 ευρώ/λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, ανάλογα με το πότε έχει προμηθευτεί καύσιμο κάθε πρατήριο.

Διαβάστε ακόμα: Συνδρομητική: Πώς χωρίστηκε η πίτα το 2025 - Το νέο τοπίο στην αγορά

Η πρόεδρος υπογραμμίζει ότι οι ανατιμήσεις ξεκινούν από τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, τα οποία καθορίζουν τα τιμολόγια που λαμβάνουν οι εταιρείες και στη συνέχεια τα πρατήρια.

«Όταν αγοράζουμε με νέο τιμολόγιο, δεν μπορούμε να μην ανεβάσουμε την τιμή», σημείωσε.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η πρόεδρος στο «μελανό σημείο» της αγοράς: τα πρατήρια που έχουν εντοπιστεί με νοθεία ή πειραγμένες αντλίες και παρ’ όλα αυτά επαναλειτουργούν.

Καταγγέλλει ότι επιχειρηματίες αλλάζουν ΑΦΜ ή χρησιμοποιούν «αχυρανθρώπους» για να ανοίξουν ξανά, παρά τα βαριά πρόστιμα.

Μάλιστα έφερε συγκεκριμένο παράδειγμα πρατηρίου που είχε εντοπιστεί τον Σεπτέμβριο του 2025 με πειραγμένες αντλίες, ξαναπιάστηκε πριν από έναν μήνα για το ίδιο αδίκημα, έκλεισε με πρόστιμο 150.000 ευρώ, αλλά επαναλειτούργησε.

«Έτσι δεν γίνεται δουλειά», τόνισε ζητώντας εντατικότερους και ουσιαστικότερους ελέγχους.