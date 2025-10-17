Οι μάξιμουμ μέρες που μπορεί μια επιχείρηση να κρατήσει για 13 ώρες έναν εργαζόμενο σε ένα έτος

Ψηφίστηκε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο φέρνει αρκετές αλλαγές στην καθημερινότητα τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών. Ας δούμε κάποιες από αυτές.

Μία από τις βασικότερες αλλαγές είναι ότι πλέον οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό για δύο (2) ημέρες με την αποστολή μηνύματος.

Οι fast track προσλήψεις όπως αποκαλούνται θα λύσουν τα χέρια στους επιχειρηματίες αφού με ένα μήνυμα θα μπορούν να προσλάβουν έκτακτο προσωπικό για δύο ημέρες όπου αυτόματα θα δηλώνεται και η λύση της σύμβασης μετά τις δύο ημέρες. Σημειώνεται ότι ο εργαζόμενος μέσω του MyErgani θα πρέπει να αποδέχεται την fast track πρόσληψη.

Παράλληλα, θεσμοθετείται η δυνατότητα τετραήμερης εργασίας σε ετήσια βάση, εφόσον υπάρχει συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να συμπληρώνει τις ίδιες συνολικές ώρες σε λιγότερες ημέρες, κάτι που μπορεί να συμβάλει σε καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Ο νόμος δίνει επίσης τη δυνατότητα σε έναν εργαζόμενο να εργάζεται μέχρι και δεκατρείς ώρες ημερησίως στον ίδιο εργοδότη. Αυτή η δυνατότητα δίνεται για 37 ημέρες το έτος. Δηλαδή η επιχείρηση μπορεί να κρατήσει 13 ώρες σε μία μέρα έναν εργαζόμενο (πάντα με την σύμφωνη γνώμη του ) όχι πάνω από 37 φόρες μέσα στο έτος.

Πλέον μπορούν να πραγματοποιούνται και να δηλώνονται οι υπερωρίες και σε περιπτώσεις εκ περιτροπής απασχόλησης, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι σήμερα. Η εκ περιτροπής απασχόληση είναι όταν ένας εργαζόμενος εργάζεται 8ώρες/ημέρα αλλά για λιγότερες από πέντε(5) ημέρες την εβδομάδα.

Παράλληλα, η κανονική άδεια μπορεί πλέον να μοιράζεται σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο έτος, όπως για παράδειγμα δεν θα χρειάζεται ο εργοδότης να δίνει υποχρεωτικά 10 ημέρες άδεια κατά την εαρινή περίοδο, αρκεί να υπάρχει συμφωνία και των δύο πλευρών.

Τέλος, αλλάζει και ο τρόπος αποχώρησης του εργαζόμενου. Πλέον ο μισθωτός θα μπαίνει μέσα στην εφαρμογή του My ergani και θα υποβάλλει μέσα από αυτή την δήλωση της παραίτησής του και έπειτα ο εργοδότης μέσα από το δικό του λογαριασμό θα αποδέχεται την παραίτηση.

Όλα τα παραπάνω θα εφαρμοστούν όταν είναι έτοιμο το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο αναμένεται στις αρχές του 2026.