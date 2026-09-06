Πότε έρχονται «13η σύνταξη» και Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο: Στα 1.000€ ο κατώτατος το 2028

Δώρο Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους, αύξηση επιδόματος στους συνταξιούχους, αλλά και νέες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, ανακοινώθηκαν, μεταξύ άλλων, κατά την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ 2026.

Όπως αναφέρει η Αγγελική Μαρίνου στο insider.gr, την ομιλία του στο Βελλίδειο ανακοίνωσε αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι τον Νοέμβριο, τονίζοντας πως το ποσό διαμορφώνεται στα 400 ευρώ (από 300 ευρώ που είχε ανακοινωθεί).

Το μέτρο αφορά στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, τους ανασφάλιστους υπερήλικες και τα άτομα με αναπηρίες.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η αύξηση των δικαιούχων, καθώς καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και μόνη προϋπόθεση για την καταβολή είναι η ηλικία.

Τα χρήματα θα μπουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός του τρέχοντος Νοεμβρίου, χωρίς να απαιτείται να προβούν σε κάποια ενέργεια οι ίδιοι.

Παρότι υπήρχαν σενάρια πως το ποσό θα ανέβαινε στα 446,87 ευρώ, όσο δηλαδή είναι το ύψος της εθνικής σύνταξης και θα επεκτεινόταν και στους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών, ο πρωθυπουργός προτίμησε να ακολουθήσει πιο συνετή «στρατηγική», συνδυάζοντας την ενίσχυση με τις αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου, με βάση την πορεία του πληθωρισμού και του ΑΕΠ, χωρίς πλέον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

Επιπλέον, καταργείται η προσωπική διαφορά ώστε να λάβουν όλοι αυξήσεις στις κύριες συντάξεις τους.

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Δώρο Χριστουγέννων για τους δημόσιους υπαλλήλους

Ακόμα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίδομα Χριστουγέννων της τάξης των 500 ευρώ (μεικτά) στους δημοσίους υπαλλήλους, το οποίο θα διατεθεί τον Δεκέμβριο του 2027.

Παρά το «όχι» της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους τον Αύγουστο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε στην μερική ικανοποίηση του αιτήματος της ΑΔΕΔΥ, τονίζοντας ότι πρόκειται για μόνιμη ενίσχυση, ύστερα από 15 χρόνια.

Η ενίσχυση θα συνυπολογίζεται στις αποδοχές και στις συντάξεις, μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις, γεγονός που μειώνει το τελικό ποσό του επιδόματος στα 410 ευρώ (καθαρά).

Παραδείγματα του μέτρου:

Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών, με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικό όφελος 964 ευρώ.

Νεότερος δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1.123 ευρώ θα έχει όφελος 609 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 424 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικά 1.033 ευρώ πρόσθετο εισόδημα, σχεδόν έναν ακόμη μισθό.

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Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ το 2028

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο του 2027, στα 950 ευρώ μεικτά.

Οι βασικές αποδοχές θα αυξηθούν στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, καθώς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης συνυπολόγισε την δυσκολία των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων, να ανταποκριθούν σε μια μεγαλύτερη αύξηση.

Καθώς σήμερα οι βασικές αποδοχές ανέρχονται στα 920 ευρώ (μεικτά) και υπολείπεται να δοθεί μια αύξηση των 30 ευρώ για να εκπληρωθεί η κυβερνητική εξαγγελία, το οικονομικό επιτελείο έκρινε πως υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερη αύξηση λόγω της χρονικής αλλά και της πολιτικής συγκυρίας. Έτσι το σενάριο μια αύξησης κατά 40-50 ευρώ τον Απρίλιο, ώστε ο κατώτατος να φτάσει στα 960 - 970 ευρώ φαντάζει πλέον πολύ πιθανό.

Από τις εξαγγελίες, κερδισμένοι βγαίνουν περίπου 550.000 εργαζόμενοι, αλλά και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, λόγω της σύνδεσης του εισαγωγικού μισθού στο Δημόσιο με τον κατώτατο στον ιδιωτικό τομέα.

Το μέτρο συμπαρασύρει και τις τριετίες, αλλά και επιδόματα όπως αυτό της μητρότητας και ανεργίας.

«Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.