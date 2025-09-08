Σε ποιες περιοχές καταργείται ο ΕΝΦΙΑ από το 2027: Ποιους οικισμούς αφορά - Αναλυτικός πίνακας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ 2025, μεταξύ άλλων, την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκων από το 2027.

Όπως εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ, από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ευρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 1.500 κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων).

Εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης: Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη: Πώς εξειδικεύονται τα νέα μέτρα

Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών στις εν λόγω περιοχές της επικράτειας.

Αφορά 12.720 οικισμούς (σε σύνολο 13.586 οικισμών) της χώρας τόσο στην ηπειρωτική, όσο και νησιωτική Ελλάδα και το ετήσιο κόστος της πλήρους απαλλαγής εκτιμάται σε περίπου 75 εκατ. ευρώ.

Δείτε εδώ τον αναλυτικό πίνακα των οικισμών.

Πιερρακάκης: «Επεκτείνεται η απαλλαγή φόρου κενών ακινήτων που νοικιάζονται στο 2027»

Για το ζήτημα του ΕΝΦΙΑ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε συγκεκριμένα:

«Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε βάθος διετίας για την κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Αυτό ωφελεί πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία τους στα χωριά της χώρας μας. Αυτό αφορά 12.720 οικισμούς σε σύνολο 13.585.

Μειώνονται κατά 30% οι συντελεστές ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά έως 20.000 κατοίκους. Μια στοχευμένη φορολογική ασπίδα. Σήμερα ο μειωμένος ΦΠΑ εφαρμόζεται σε 5 νησιά του Αιγαίου λόγω του μεταναστευτικού Χίος, Λέρος, Σάμος, Λέσβος, Κως. Προστίθενται πολλά άλλα τα οποία θα σας ανακοινώσουμε στη συνέχεια.

Να πω απλώς -επειδή και εκεί υπήρξε μια σύγχυση, επειδή μιλάμε για μείωση ποσοστού σε ποσοστό- πρακτικά σημαίνει ότι για αυτά τα νησιά το 24% γίνεται 17% και το 13% γίνεται 9%.

Και τέλος εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια από 35% για εισοδήματα από 12.000 μέχρι 24.000 ευρώ. Ένα παράδειγμα τώρα ως προς αυτό. Για ετήσιο εισόδημα που ενοίκια 25.000 ευρώ σήμερα ο φόρος είναι 6.350 ευρώ. Με τη νέα κλίμακα θα μειωθεί σε 5.150 ευρώ. Όφελος 1.200 ευρώ.

Ταυτόχρονα επεκτείνεται η απαλλαγή φόρου κενών ακινήτων που νοικιάζονται στο 2027. Επεκτείνεται η απαλλαγή ΦΠΑ στα νέα κτίρια για το 2026. Επεκτείνεται η απαγόρευση για νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας».

Πηγή: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ