Σούπερ Μάρκετ: Στα ράφια 1.740 κωδικοί με χαμηλότερες τιμές - Στο 9,5% η μέση μείωση

Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια και οι διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα, μια νέα, στοχευμένη «ασπίδα» προστασίας τίθεται σε εφαρμογή για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Με κεντρικό άξονα τη διευκόλυνση της καθημερινότητας και την έμπρακτη ανακούφιση των καταναλωτών, ξεκινά μια εκτεταμένη εθνική πρωτοβουλία στο ράφι, ρίχνοντας τις τιμές σε χιλιάδες κωδικούς ευρείας κατανάλωσης, αλλά και σε απαραίτητα είδη για τη νέα σχολική χρονιά.

«Είμαστε μαζί με τους πολίτες, δίπλα στους πολίτες», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δίνοντας το στίγμα της παρέμβασης. Σε συνεργασία με την πρόεδρο και διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, ανακοινώθηκε ένα πακέτο μειώσεων που καλύπτει από τρόφιμα και βρεφικά είδη, μέχρι κρέας και γραφική ύλη.

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Η ακτινογραφία των μειώσεων

Από σήμερα, Δευτέρα (31.8.2026), έχουν ήδη συγκεντρωθεί και διατίθενται περισσότεροι από 1.740 κωδικοί προϊόντων με μέσο όρο μείωσης τιμής 9,5%. Η ανταπόκριση της αγοράς είναι ευρεία, καθώς συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και 3 μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών (Μουστάκας, Max Stores και Ζαχαριάς).

Η ανάλυση των προϊόντων διαμορφώνεται ως εξής:

875 επώνυμοι κωδικοί με αρχική μέση μείωση 6,6%, η οποία με τη συνεισφορά των σούπερ μάρκετ αγγίζει το 9% κατά μέσο όρο.

405 σχολικά είδη με μέση μείωση τιμής 12%, ενόψει του ανοίγματος των σχολείων.

360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση 8%.

100 κωδικοί κρέατος με μεσοσταθμική μείωση της τάξης του 7,5%.

Πώς θα εντοπίζουν οι καταναλωτές τις εκπτώσεις

Για την αποφυγή σύγχυσης, τα προϊόντα που εντάσσονται στην πρωτοβουλία θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια των καταστημάτων. Παράλληλα, οι καταναλωτές θα έχουν άμεση πρόσβαση στις νέες τιμές ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας «PosoKanei».

Επισημαίνεται ότι στα επώνυμα προϊόντα θα αναγράφεται το εύρος της μείωσης, καθώς η τελική τιμή ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από αλυσίδα σε αλυσίδα, αναλόγως των επιπλέον προσφορών που προσφέρει το κάθε σούπερ μάρκετ.

Η πρωτοβουλία έχει ορίζοντα εφαρμογής έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2026. Μάλιστα, επιχειρήσεις που έχουν δεσμευτεί για αρχική δίμηνη συμμετοχή, έχουν ήδη συμφωνήσει να εντάξουν νέους κωδικούς το επόμενο διάστημα, προκειμένου οι μειώσεις να έχουν διάρκεια και πραγματικό αντίκτυπο.

Όπως σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος:

«Η εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης και σε σχολικά είδη δίνει μία ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. [...] Είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.

Με μέτρα όπως η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων που δημιουργούν νέες καλύτερες θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς, κάτι που είναι και το πιο σημαντικό».