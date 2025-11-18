Σπίτι μου 2: Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια - Τι αλλάζει στις προθεσμίες

Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για τη συμμετοχή στο Στεγαστικό Πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ προκειμένου να μπορέσουν ακόμα περισσότεροι πολίτες να εξασφαλίσουν φθηνά δάνεια για την απόκτηση κατοικίας.

Υπενθυμίζεται πως για τα όρια αυτά λαμβάνεται υπόψιν το εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους. Όμως εάν αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο, λαμβάνεται υπόψιν ο μέσος όρος εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών. Στην περίπτωση αυτή, ως οικογενειακή κατάσταση λαμβάνεται υπόψιν αυτή που ισχύει κατά το χρόνο της αίτησης.

Σπίτι μου 2: Παράταση και για τις προθεσμίες

Πέρα από τις αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια, παρατείνονται και οι προθεσμίες του προγράμματος.

Έτσι στην προθεσμία για υπαγωγή στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» δίνεται παράταση πέντε μηνών, από τις 31 Δεκεμβρίου 2025 στις 31 Μαΐου 2026.

Ακόμη η προθεσμία για την τελική εκταμίευση μετατίθεται από τις 30 Ιουνίου στις 31 Αυγούστου 2026.

Σπίτι μου 2: Η υποβολή της αίτησης βήμα - βήμα

Πρώτο βήμα είναι η υποβολή της αίτησης στο πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του ενδιαφερομένου, όπου και προσκομίζει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά είναι και η έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας από το gov.gr Μέσω της ειδικής πλατφόρμας στο gov.gr, ο ενδιαφερόμενος συνδέεται καταχωρίζοντας τους προσωπικούς κωδικούς του ΤAXIS.

Μόλις εισέλθει στο σύστημα, αυτομάτως αντλούνται τα στοιχεία του. Ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει από το σύστημα έναν αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης, με το οποίο μαθαίνει μερικές ημέρες αργότερα το αποτέλεσμα του ελέγχου. Αν κριθεί επιλέξιμος από το σύστημα, εκτυπώνει και προσκομίζει τη βεβαίωση στο πιστωτικό ίδρυμα. Ο αιτών δύναται επίσης να προσκομίσει για αρχή στο πιστωτικό ίδρυμα τα δικαιολογητικά και μόλις εκδοθεί η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας, να την προσκομίσει ξεχωριστά.

Προσοχή: Το γεγονός ότι η πλατφόρμα του gov.gr καταχωρεί ένα πρόσωπο ως επιλέξιμο, δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι είναι και αποδεκτό στο πρόγραμμα. Η αξιολόγηση της τελικής επιλεξιμότητας διενεργείται από το πιστωτικό ίδρυμα.

Το πιστωτικό ίδρυμα επίσης ενημερώνει αναλυτικά για τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο αιτών σε όλα τα στάδια. Είναι σημαντικό, το ακίνητο που θα βρει ο αιτών να διαθέτει Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου, καθώς στην πορεία θα εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο από τον τεχνικό και νομικό έλεγχο που θα ακολουθήσει το πιστωτικό ίδρυμα και επιπλέον, θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας.

Μετά την επιλογή του ακινήτου από τον αιτούντα, το πιστωτικό ίδρυμα έχει προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών για να ελέγξει την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του αποκτώμενου ακινήτου.

Μετά τη θετική απάντηση της ΕΑΤ, το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να ενημερώσει τον δικαιούχο για την υπαγωγή του στο πρόγραμμα. Η έγκριση υπαγωγής ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.

Μέσα στο διάστημα αυτό, το πιστωτικό ίδρυμα διενεργεί νομικό και τεχνικό έλεγχο επί του ακινήτου. Εάν ο έλεγχος ολοκληρωθεί επιτυχώς, ενημερώνεται ο δικαιούχος να προβεί στη σύναψη του οριστικού συμβολαίου αγοράς του ακινήτου.

Κατόπιν της σύναψης του οριστικού συμβολαίου αγοράς, το πιστωτικό ίδρυμα συνάπτει τη Σύμβαση Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος επιβαρύνονται με τα έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου του ακινήτου, καθώς και τα έξοδα που σχετίζονται με την εγγραφή του βάρους επί του αποκτηθέντος ακινήτου (ενδεικτικά: δαπάνη για την έκδοση της δικαστικής απόφασης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου, τέλος για την εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης, έξοδα για την υποβολή αίτησης έκδοσης πιστοποιητικών, την περίληψη της δικαστικής απόφασης και την έκδοση των πιστοποιητικών, έξοδα για τη δήλωση των δικαιωμάτων προσημείωσης, εφόσον λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο, έξοδα άρσης προσημείωσης).

