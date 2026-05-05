Νέο πακέτο στήριξης των νοικοκυριών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι ετοιμάζει η κυβέρνηση, με το κόστος να φτάνει στα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Το νέο πακέτο στήριξης αναμένεται να θέσει στο επίκεντρο τα καύσιμα, με την κυβέρνηση να δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του fuel pass, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Διαβάστε επίσης: Θέμα εβδομάδων να καταρρεύσει η αγορά για τα καύσιμα: «Ή ανοίγει το Ορμούζ ή θα δούμε τα χειρότερα»

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον μήνα Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του fuel pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως η τιμή του Brent παραμένει στα ύψη, με το βαρέλι να είναι σταθερά πάνω από 100 δολάρια.

Διαβάστε επίσης: Tι είναι το πετρέλαιο brent και γιατί αυξάνεται τόσο απότομα η τιμή του

Καμία πρωτοβουλία, παράλληλα, δεν έχει ληφθεί όσον αφορά σε επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εμφανίζεται επιφυλακτικό για ένα τέτοιο μέτρο, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από το Ταμείο Ρύπων.